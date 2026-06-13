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Rize'de aranan kayıp şahıs ölü bulundu, arama çalışmasına katılan ekibin botu devrildi, 1 personel hayatını kaybetti

Rize'de aranan kayıp şahıs ölü bulundu, arama çalışmasına katılan ekibin botu devrildi, 1 personel hayatını kaybetti
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Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde perşembe gününden beri haber alınamayan Volkan Civelekoğlu'nun cansız bedeni Fırtına Deresi'nde bulundu. Arama çalışmaları sırasında AFAD ekibini taşıyan botun devrilmesi sonucu 1 personel hayatını kaybetti, 4 personel yaralandı.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde perşembe gününden beri haber alınamayan Volkan Civelekoğlu'ndan acı haber geldi. Gencin cansız bedeni derede bulunurken, arama çalışmaları sırasında AFAD ekibini taşıyan botun devrilmesi sonucu 1 personel hayatını kaybetti, 4 personel yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çamlıhemşin ilçesine bağlı Yolkıyı Köyü'nde yaşayan ve perşembe gününden bu yana kendisinden haber alınamayan Volkan Civelekoğlu'nu bulmak için başlatılan arama çalışmaları acı olaylarla noktalandı. Fırtına Deresi kenarında eşyalarının bulunmasının ardından bölgede yoğunlaşan arama-kurtarma ekipleri, acı habere Şenyuva Köyü mevkiinde ulaştı. Civelekoğlu'nun cansız bedeni, derede ekipler tarafından tespit edildi.

Arama faaliyetleri sırasında Fırtına Deresi'nin debisi yüksek sularında AFAD ekibini taşıyan bot, akıntıya kapılarak devrildi. İlk belirlemelere göre botta bulunan ve suya düşen 5 AFAD personelinden biri öldü, 4'ünün ise yaralandığı öğrenildi. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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