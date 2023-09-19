Hisarcık'ta minik öğrenciler gazi amcalarını unutmadı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulu'ndan bir grup öğrenci, 19 Eylül "Gaziler Günü" nedeniyle terör ve Kıbrıs gazilerini evlerinde ziyaret etti.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulu'ndan bir grup öğrenci, 19 Eylül "Gaziler Günü" nedeniyle terör ve Kıbrıs gazilerini evlerinde ziyaret etti.

Atatürk İlkokulu 2. Sınıftan bir gurup öğrenci Okul Müdürü Pelin Solak ve Öğretmen Elif Erdoğan nezaretinde terör gazisi Sedat Kurum ile Kıbrıs Gazisi Mehmet Şener'i evinde ziyaret etti. Ziyarette gazilere öğrenci ve öğretmenler tarafından yapılan çiçek süslemeli tabak hediye edildi. Ziyaret esnasında öğrencilerle sohbet eden gaziler, başlarından geçen olayları anlatırken duygusal anlar yaşadılar.

Öğrencilerin kendilerini ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getiren gaziler, öğrencilere çeşitli ikramlarda bulundular ve gaziliğin öğrencilere anlatılmasına vesile oldukları için okul idaresi ile öğretmenlere teşekkür ettiler.

Okul Müdürü Pelin Solak, gazilik ve şehitliğin milletimizin ortak değeri olduğunu ve onlara çok şey borçlu olduklarını söyledi. - KÜTAHYA