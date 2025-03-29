Hisarcık'ta Bayram Öncesi Mezarlıklar Ziyaretçi Akınına Uğradı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde her bayram öncesi olduğu gibi Ramazan Bayramı arifesinde de mezarlıklar kabir ziyareti yapanlarla doldu taştı.

İlçe Mezarlığı, arife günü en yoğun günlerinden birini yaşadı. Öğle namazı sonrası başlayan mezar ziyareti, ikindi namazından sonra daha da yoğunlaştı. Yakınlarının mezarlarını ziyaret etmek için ilçe mezarlığına akın eden vatandaşlar, mezar başlarında Kur'an ve Yasin'i Şerif okuyup dua etti. Ellerindeki bidonlarla kabirdeki çiçekleri sulayıp, mezarları temizleyen vatandaşlar, her bayram arifesinde mutlaka kabristana geldiklerini ve yakınlarının ruhuna okuyup, dua ettiklerini söylediler.

Vatandaşlar kabir ziyareti esnasında ve mahallelerinde adak için çocuklara şeker, çikolata ve kek dağıttı. - KÜTAHYA