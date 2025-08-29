Hınıs'ta Özel Eğitim İhtiyacı İçin Rehberlik Araştırma Merkezi Talebi

Hınıs Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkeze kurucusu ve sorumlu müdürü Yunus Demir, bölgeye özel eğitim ihticacı bulunanlar için Hınıs'ta Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM) kurulmasının önemli bir ihtiyaç olduğunu söyledi.

Erzurum'a bağlı Hınıs, Karacoban, Tekman ve Karayazı ilçelerinde özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri olarak hizmet verdiklerini ifade eden Yunus Demir, "Özel eğitim gereksinimi olan bireylerin Eğitim incelemesi için Erzurum merkezde bulunan palandöken rehberlik ve araştırma merkezine gidilmektedir. Bu durumda köylerin de ilce merkezlerine olan mesafesi hesaba katıldığında yaklaşık olarak 450-500 km üzerinde gidiş ve geliş mesafeleri söz konusudur. Bireylerin engellilik durumu ve zorlu mevsim koşulları göz önünde bulundurulduğunda bu durum maddi ve manevi olarak büyük sorunlara neden olmaktadır. Başta engelli öğrencilerimiz olmak üzere ailelerine ve kurumlara ciddi zorluklar yaşatmaktadır. Ayrıca özel eğitim hizmetlerinden yararlanması gereken bireylerin bu durumdan kaçınması sonucunda kurumlarımız ancak engelli vatandaşlarımızın üçte birine hizmet verebilmektedir. Hınıs'ta açılacak bir rehberlik ve araştırma merkezinin söz konusu dört ilçeye hizmet vermesi durumunda bu sorun tamamen çözülecek, palandöken rehberlik ve araştırma merkezinin iş yükü de ciddi bir şekilde azalacaktır" dedi.

Demir, sürecin ivedilikle sonuçlandırılması için girişimde bulunan ve çaba sarf eden herkese şimdiden sonsuz teşekkür ettiklerini kaydetti. - ERZURUM