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Hınıs'ta 23 Nisan İçin Özel Kısa Film Çekildi

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Erzurum'un Hınıs ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, adliye ve emniyet müdürlüğü personelinin çocukları tarafından 'çocukların gözünden polis ve adli makamların gerçekleştirdiği hizmetler' temalı bir kısa film çekildi.

(ERZURUM) - Erzurum'un Hınıs ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde adliyesi ve emniyet müdürlüğünde görevli personel çocuklarının rol aldığı "çocukların gözünden polis ve adli makamların gerçekleştirdiği hizmetleri" konu alan kısa metrajlı film çekildi.

Kısa film, minik polis kızın Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e teşekkür etmesiyle başlıyor. "Uzak diyarlarda bir ilçe varmış. Burada hükmü çocuklar verirmiş" sözleriyle devam eden filmde bir çocuğun üzüldüğü ihbarı üzerine öykü gelişiyor.

Olay yerine giden polis çocukların suçluyu alıp hakim karşısına çıkardığı ana kadarki süreç, çocuk gözüyle anlatılıyor. Film yine minik polis kızın telsizle yaptığı "Her şey yolunda merkez" anonsuyla bitiyor.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü, çocukların rol aldığı kısa filmi sosyal medya hesaplarından şu ifadelerle paylaştı:

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Hınıs Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü personelleri tarafından Hınıs Adliyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli personel çocukları tarafından çocukların gözünden polis ve adli makamların gerçekleştirdiği hizmetleri konu alan kısa metrajlı film çekimi yapılmıştır. Çalışmada emeği geçen tüm personellerimize ve çocuklarımıza teşekkür eder, geleceğimizin teminatı olan tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlarız."

Kaynak: ANKA / Yerel
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