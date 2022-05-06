Hıdırellez, İzmit'te Coşkuyla Kutlandı

KOCAELİ (ANKA) -

İzmit Belediyesi'nin düzenlediği ve dün Mecidiye Köyü'nde başlayan Hıdırellez kutlamaları, bugün Bayraktar Köyü'nde devam etti.

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce düzenlenen baharın ve umudun müjdecisi, bolluğun ve bereketin simgesi Hıdırellez etkinlikleri bugün Bayraktar Köyü'nde devam etti.

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Programa, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in yanı sıra CHP Parti Meclis Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Murat Aydoğdu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Murat Kantekin, CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, İyi Parti İl Başkanvekili Yasemin Met, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, CHP İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Mediha Satıcı, İyi Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, CHP Kartepe İlçe Başkanı Nilay Merttürk, CHP Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, Bayraktar Mahalle Muhtarı Ali Cevat Tomurdur, Balören Mahalle Muhtarı Ahmet Demir, Mecidiye Mahalle Muhtarı Fahrettin Korkutan,Alevi Kültür Dernekleri Kocaeli Şube Başkanı Birol Sağlam, Tavşantepe Hacı Bektaşi Veli Anadolu Kültür Vakfı Şube Başkanı Ali Ekber İncesu, Gültepe Hacı Bektaşi Veli kültür Vakfı Şube Başkanvekili Hilmi Yıldırım, Derince Çınarlı Hacı Bektaşi Veli Kültür Vakfı Şube Başkanı İrfan Yoloğlu, Derince Yenikent Cem ve Kültür Evi Başkanı Aysel Ersoy, Milli Kuruluşlar Birliği Başkanı Yücel Alpay Demir, Kağıthane Nurtopu Cemevi Başkanı Zeynel Şahan, İzmit Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan, çevre mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

TARHAN: "KARDEŞLİK DUALARIYLA YARINLARA KUCAK AÇACAĞIZ"

Doğanın canlanış bayramı olan Hıdırellez kutlamalarında konuşan CHP Parti Meclis Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, "Pandemiden dolayı uzun süre bir araya gelemedik ama bugün artık birlikteyiz, yarınlara hazırız. Fatma başkanımız ve ekibi büyük emekler harcayarak bizleri sizlerle buluşturdu. Semahlarla, türkülerle bahara merhaba diyoruz. Asırlardır bu kültür yaşıyor. Hıdırellez şenlikleri dünyanın birçok bölgesinde kutlanıyor. Türkiye'de Antalya ve Kocaeli'deki bu üç köyümüzde yarına merhaba deniyor. Bu gelenekleri ileriye taşımamız gerekiyor. Bu türkülerin, sazların burada çalması gerekiyor. Muhtarlarımız ve belediyemize emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu zor günlerde bolluk, bereket, huzur, demokrasi, özgürlük, barış, kardeşlik dualarıyla yarınlara kucak açacağız" dedi.

"HIDIRELLEZ İNANCI İNSANLIK TARİHİ İÇİN ÖNEMLİ"

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, programda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Hızır ile İlyas'ın buluştuğu Hıdırellez gününde lokmalarımızla, nefeslerimizle, muhabbetimizle bu yılda sizlerle bir aradayız. İnsanları birbirine kardeşçe yaklaştıran, bir araya getiren özel günlerimiz vardır. Bu özel günlerde acıların ve sevinçlerin paylaşılması, insanların birbirleriyle görüşmeleri ve tanışmaları yaşamımıza özel bir anlam katmakta. Hıdırellez geleneği sadece bizim Anadolu'da yaşadığımız ve yaşattığımız bir gelenek ve inanç değil. Aynı zamanda pek çok inancın ve insanlık tarihinin en önemli, en güzel değerlerinden bir tanesidir. Hıdırellez Hızır ve İlyas Peygamberin buluştukları güne verilen ad.

-"HIZIR İLE İLYAS PEYGAMBERİN BULUŞMASI"

Anadolu'da yaşayan bütün topluluklarda, Alevi – Bektaşi inancında, Hızır'ın çok ama çok önemli bir yeri vardır. O insanların yardımına koşan, boz atlı Hızır'dır. Biri gurbete gönderilse Hızır'a emanet edilir. 'Kul sıkışmayınca Hızır yetişmez' sözü aslında bize bir umut kaynağıdır. Bereket ve bolluğu ifade etmek için 'Hızır eli değmiş' deriz. Hızır ile İlyas peygamberin buluşması karaların ve suların gücünün bir araya gelerek insanlar için bir bolluk pınarı olduğuna inanılır. Ne güzel de bir inançtır bu inanç.

-"HIZIR CAN YOLDAŞINIZ OLSUN"

Hıdırellez Hızır ile İlyas Peygamberin yeryüzünde buluşup darda kalanlara, isteği olanlara, zorluk çekenlere yardım ettiği rivayet edilen kutlanan önemli bir inançtır. Hıdırellez gününde evimize, mutfağımıza, gelirimize, tıkanmış işlerimize, Hızır eli değsin. Hızır hepinizin can yoldaşı olsun. Sağlığımıza buluşmaların gücü aksın.

-"ÜLKEMİZ İÇİN EN İYİSİ OLSUN"

Hayatımıza sağlık, neşe, keyif, huzur, mutluluk ve bereketin hayırlısı, güzel ülkemize her şeyin en iyisi gelsin. Bütün yuvalarımızda bolluk ve bereket olsun. Benim sizler için duam bu olsun değerli canlar. Hıdırellez bayramımız kutlu olsun. Emeği geçen herkese, muhtarlarımıza, sivil toplum örgütlerimize, kent konseyimize ve bizleri yalnız bırakmayan canlarımıza çok teşekkür ediyorum."

VATANDAŞLAR BAYRAMI DOYASIYA KUTLADI