'Asrın felaketinin' yaraları sarılmaya devam ederken Kayseri İl Müftülüğü koordinesinde Kocasinan İlçe Müftülüğü de tüm imkanları ile depremzedelere hem maddi hem de manevi desteğini sürdürüyor.

Kocasinan İlçe Müftülüğü tarafından yapılan desteklerle, hayırseverlerin yardımları depremzede ailelere ulaştırılmaya devam ediyor. 'Her caminin bir depremzede ailesi olsun kampanyası' ile deprem bölgelerinden gelen vatandaşlar din görevlilerinin bire bir ilgi ve alakaları ile yeni yuvalarına yerleştiriliyor. Kayseri İl Müftülüğü Koordinesinde özel bir proje başlatan Kocasinan İlçe Müftülüğü 'Her caminin bir depremzede ailesi olsun' diyerek depremzede vatandaşlara, aileleri ile birlikte kalacakları ev tahsis ediyor, maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılıyor. Sancaktepe, Boztepe ve Barbaros mahallerinde yeni yuvalarına yerleştirilen depremzede aileler, ayrıca din görevlileri tarafından ziyaret edilerek maddi ve manevi ihtiyaçları giderilmeye devam ediyor. Bu çerçevede depremzede aileler, evlerine en yakın caminin ya da Kuran kursunun görevlileri tarafından ziyaret edilerek ayni ve nakdi yardımların yanı sıra manevi hizmetler ile de destekleniyor. Ahmet Koyuncu Cami İmam Hatibi Hacı Bozdağ yaptığı açıklamada; "Kocasinan İlçe Müftümüz 'Her caminin bir depremzede ailesi olsun' projesi çerçevesinde biz de depremzede olan Mevlüt amcamız ile tanıştık. Ev araştırdık ve Sancaktepe mahallemizde bulunan bu evi bulduk. Buraya yerleştirdik. Kaymakamlığımıza kayıtlarını yaptırdık. İhtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Büyük bir imtihandan geçiyoruz. Devletimiz milletimiz el ele" dedi. Depremzede Mevlüt Ekici ise; Kahramanmaraş'ın Yeniyapan mahallesinden Kayseri'ye geldiklerini ve Kocasinan İlçe Müftülüğü'nün destekleri ile yeni yuvalarına kavuştuklarını ifade etti. Ekici; depremin olduğu ilk günlerde yaşadıklarını anlatırken göz yaşlarına hakim olamazken "Allah kimseyi böyle felaketler ile karşı karşıya bırakmasın" dedi. Boztepe'de bulunan bir başka depremzede aile olan Aydın ailesi de Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinden Kayseri'ye gelerek Boztepe mahallesinde kendilerine tahsis edilen evlerinde yaşamlarına devam ediyor. Depremzede Celal Aydın da; "Depremden bir gün önce işlerimden dolayı Zonguldak'a gitmiştim. Ailem Kahramanmaraş'ta depreme yakalandı. Hemen geri döndüm ailemin yanına. Tabi evimiz yıkılmak üzere ağır hasarlı. Allah'a şükür can kaybımız yok. Kayseri'ye geldik, birkaç gün akrabalar yanında kaldık. Sonra Allah razı olsun devletimiz bizlere yardım elini uzattı. Din görevlilerimiz her zaman yanımızda idi. Ev sahibi bizlere ücretsiz olarak bu evi verdi. Kaymakamlığımız, müftülüğümüz bizleri hiç yalnız bırakmadı. Allah ülkemize milletimize bir daha böyle felaketler yaşatmasın inşallah" ifadelerini kullandı.

Bir başka depremzede ailesi ise, Barbaros mahallesinde yeni yuvalarında Kocasinan İlçe Müftülüğü görevlileri tarafından ziyaret edilerek ayni ve nakdi yardımları haftalık düzenli periyotlarda kendilerine ulaştırılıyor. Kahramanmaraş'ın merkezinden gelen Şeref Temel; "Kahramanmaraş'ın Doğukent mahallesinde oturuyorduk. Depremin olduğu anda canımızı zor kurtardık. Evimiz içine dahi girilemeyecek durumda ağır hasarlı. Çok canımız gitti. Akrabalardan kaybettiğimiz canlarımız var. Allah böyle felaketleri bir daha yaşatmasın. Çok şükür Kayseri'ye gelir gelmez yetkililer bizlerle iletişime geçti. Elimizden tuttu, bizlere her türlü yardımcı oldu ve olmaya da devam ediyorlar. Sağ olsunlar bize bu evi tahsis ettiler. Neye ihtiyacımız olduysa hepsini getirdiler. Allah devletimizden razı olsun" dedi.

Barbaros mahallesi Fatih Sultan Mehmet Cami İmam Hatibi Burhan Güngör; "Depremin olduğu ilk andan itibaren sürekli sahadayız. Elimizden ne geliyorsa yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Depremzede ailesi olan Şeref Temel ile muhtarlıkta tanıştık. Barbaros mahallemizde şuana kadar 450 depremzedemiz var. Hepsine ev bulundu ve yerleştirildi. Hepsi ile ayrı ayrı ilgileniyoruz" şeklinde konuştu. Kocasinan İlçe Müftüsü Halil Uzun da yaptığı açıklamada; "Kocasinan İlçe Müftülüğü olarak bir proje başlattık. Bu proje her camimizin ve her Kur'an kursumuzun bir depremzede ailesi olsun projesi. Bu projeye Kocasinan'da bulunan din görevlisi hocalarımız katıldı. 113 ailemiz bu proje çerçevesinde yardımlardan faydalanıyor. Bu ailelerimize maddi ve manevi destekler veriyoruz. Öncelikle depremzede bu ailelerimize hayırseverlerimizin yardımları ile evler tutuluyor. Evlerin içine eşyalar temin ediliyor. Çocukları varsa okul kayıtları yaptırılıyor. Kaymakamlığımıza bilgileri veriliyor. Kısacası Kayserimiz bir ensar diyarı gibi. Buraya gelen kardeşlerimiz de birer muhacir gibidir ve şefkat ile davranmak bizlerin asli görevidir" dedi. - KAYSERİ