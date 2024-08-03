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Antalya'da İran saldırısında şehit edilen Hamas liderinin çağrısı yerine getirildi

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Antalya'da binlerce kişi, İran'da düzenlenen saldırıda şehit edilen Hamas Siyasi Büro Lideri İsmail Heniyye'nin son çağrısını yerine getirmek için bir araya geldi. Antalya Kudüs Platformu'nun çağrısıyla toplanan vatandaşlar, Gazze halkına destek olmak adına yürüyüş düzenledi. Yürüyüş sonrası yapılan basın açıklamasında, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırım kınandı ve Filistin'in direncinin kırılamayacağı vurgulandı.

Antalya'da binlerce kişi, ellerinde Filistin ve Türkiye bayrakları ile geçtiğimiz gün İran'da düzenlenen saldırıda şehit edilen Hamas Siyasi Büro Lideri İsmail Heniyye'nin son çağrısını yerine getirmek için bir araya geldi.

Antalya'da yaklaşık 3 bin kişi, geçtiğimiz günlerde İran'da düzenlenen suikast sonucu şehit edilen Hamas Siyasi Büro Lideri İsmail Heniyye'nin son çağrısı olan 3 Ağustos Cumartesi günü için tüm Arap, İslam ve dünya ülkelerini Gazze halkına destek olmak adına meydanlara inme çağrısını yerine getirmek için toplandı. 75 STK'nın oluşturduğu Antalya Kudüs Platformu'nun çağrısı ile akşam namazında Çelebi Sultan Mehmet Camii'nde toplanan vatandaşlar, Gazze'nin sesi olmak için yürüdü. Binlerce kişi, 'Antalya'dan Kudüs'e direnişe bin selam' ve 'Katil İsrail Filistin'den defol' sloganları attı.

Yürüyüşün ardından yapılan basın açıklamasında konuşan Memur-Sen Antalya İl Temsilcisi Eyüp Bülent Miran, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de insanlık tarihinin en korkunç soykırımını gerçekleştirdiğini belirterek, "40 bin kardeşimizi alçakça katletti, 100 binden fazla kardeşimiz de yaralı. Gazze Şeridi'nde ayakta kalmış tek bir şehir, tek bir mahalle kalmadı. İnsanların sığınabilecekleri tek bir güvenli nokta bile yok. Gazze'de daracık bir alana hapsedilmiş üç milyon insan bütün insanlığın sessiz bakışları arasında yaşanan soykırımda çaresizce sıranın kendilerine gelmesini bekliyor" dedi.

"Filistin'in direncini kıramayacaklar"

Düzenlenen suikast ile Filistin'in direncini kıramayacaklarının altını çizen Miran, "Onlar Heniyye'yi öldürdüklerini sanıyorlar oysa Allah yolunda öldürülenler 'ölüler' değildir ve onlar Rabbimizin katında rızıklanmaktadırlar. Onlar, bu suikastlarla direnişi durduracaklarını, Filistin'in direncini kıracaklarını, özgürlüğe olan inancı yok edeceklerini sanıyorlar. Ama yine yanılıyorlar ve yanıldıklarını gün gelecek görecekler. Şehid Heniyye'nin dediği gibi 'Suikastların direniş güçlerini, Hamas'ı, Filistin halkını zayıflatacağını düşünenler büyük bir yanılgı içindedir.' Suikastlar direnişi, Filistin halkını direnişi ve mücadeleyi yükseltmeye teşvik edecek, güçlendirecektir" şeklinde konuştu.

Yürüyüş dua okunması ile sona erdi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İsmail Heniyye Filistin Türkiye Antalya İran Yerel Haberler

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