Hem kurtardılar hem de aldıkları ikramiyeleri bağışladılar

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde arama kurtarma çalışmalarına katılarak gösterdikleri başarılı çalışmanın ardından Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü tarafından ödüllendirilen İtfaiye Müdürlüğü arama kurtarma ekipleri kendilerine verilen 1'er maaş ikramiyelerini depremzedelere bağışladı.

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünün 22 kişilik arama kurtarma ekibi, Başkan Dr. Faruk Özlü tarafından deprem bölgesinde gösterdikleri öz verili çalışma ve başarılarından ötürü kendilerine verilen 1'er maaş ikramiyeyi depremzedelere bağışladı.

İtfaiye Müdürlüğüne bağlı arama kurtarma ekipleri, bilindiği üzere Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelenen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları için bölgeye gitmiş ve 8 günlük çalışmanın ardından onlarca canı enkaz altından kurtararak şehre geri dönmüştü.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün bizzat ziyaret ederek, gösterdikleri özverili çalışma ve başarılarından ötürü kendilerine teşekkür ettiği ve 1'er maaş ikramiye ile ödüllendirdiği arama kurtarma ekipleri, aldıkları ödülü anlamlı hale getirmek için birlik oldu. 22 kişiden oluşan ekip aldıkları karar doğrultusunda kendilerine verilen ödülün depremzedeler için kullanılmasının en doğru hareket olacağı düşüncesinden yola çıkarak, ikramiyelerini depremzedelere bağışlama kararı aldı.

Gülmez; "Vatanımız, milletimiz sağ olsun"

Depremin ardından yola çıkan arama-kurtarma ekiplerinin başında bulunan Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Murat Gülmez, yaşanan süreç ve personellerinin duyarlılığına dair yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "6 Şubat sabahı Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizi etkileyen depremde biz sabah 6'da arama kurtarma ekibimizi yola çıkardık. Adana – Elbistan ve Hatay bölgesinde 8 gün boyunca arama kurtarma çalışmalarında bulunduk. Onlarca vatandaşımızı enkazdan sağ çıkardık. Daha sonra Afet Genel Müdürlüğünün talimatıyla görevimizi sonlandırıp geri döndük. Akabinde Belediye Başkanımız Sayın Dr. Faruk Özlü bizleri ziyaretinde, göstermiş olduğumuz gayretten dolayı, ekiplerimizi ve bizleri 1 maaş ikramiye ile ödüllendirdi. Bizde ekip olarak toplanıp, bize verilen bu ikramiyenin tamamını depremde zarar gören bölgeye, depremzedelere ulaştırılmak üzere AFAD aracılığıyla bağışlama kararı aldık. Tüm ekip olarak, verilen bu ikramiyelerin afetzedelere yardımcı olmak amacıyla kullanılması adına bağışlıyoruz. Bu durum bizi çok duygulandırdı. Ekibimiz hem orada fiziki müdahalelerde bulundu. Üzerine düşen görevi 24 saat esaslı hiç ara vermeden yerine getirdi. Hava şartları çok zordu soğuk çok fazlaydı. Buna rağmen göstermiş oldukları çabanın akabinde de böyle bir manevi değer ortaya koymaları bizleri de duygulandırdı. Vatanımız milletimiz sağ olsun. Biz her zaman göreve hazırız. Bu akşamüzeri yeniden Hatay'a bir ekip çıkartacağız. Bir ekibimizi dün Maraş'a gönderdik. Onlarda orada enkazda kalan vatandaşlarımızın çıkartılmasına yardımcı oluyor. Her zaman görevimizin başındayız. Büyüklerimizden de Allah razı olsun." - DÜZCE