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Sincan'da eğitim helikopteri düştü

Sincan'da eğitim helikopteri düştü
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Ankara'nın Sincan ilçesinde eğitim uçuşu sırasında düşen helikopterde yaralanan pilot adayının tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Ankara'nın Sincan ilçesinde eğitim uçuşu sırasında düşen helikopterde yaralanan pilot adayının tedavisinin sürdüğü bildirildi.

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün eğitim uçuşu gerçekleştiren R-44 tipi helikopterin kazaya uğraması sonucu çalışma arkadaşımız pilot emekli Albay Yasa Özden Bakkal şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, çalışma arkadaşlarımıza sabır ve başsağlığı diliyor, yaralanan pilot adayına acil şifalar temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kazanın ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde incelendiğini belirten Demiroğlu, "Olay, devletimizin ilgili kurumlarıyla koordinasyon içinde titizlikle incelenmektedir" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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