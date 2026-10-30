Hekimsen Genel Başkanı Kurban, Hekimlik Meslek Yasası taslağını Ersin Tatar'a sundu

Hekimsen Genel Başkanı Adil Kurban, sağlık sisteminin geliştirilmesi amacıyla hazırladıkları Hekimlik Meslek Yasası taslağını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a sunduklarını açıkladı. Kurban, "Halkımızı çok güvenilir, çok rahat edeceği bir sağlık sistemine kavuşturacağız" diyen Kurban, taslağın vatandaşların güvenilir sağlık hizmetlerine ulaşmasını ve hekimlerin çalışma şartlarının iyileştirilmesini hedeflediğini belirtti.

KKTC 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Hekimsen Genel Başkanı Adil Kurban, esas itibarıyla çok uzun zamandır sağlık sisteminin gelişmesi ve özellikle Türkiye ve Türk Cumhuriyetleri'nde zirveye çıkarılması, bütün insanlığa da bir hediye olacak çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek, "Bu bağlamda Hekimlik Meslek Yasası'nın taslağını hazırladık. Bu aslında tıbbın da bir taslağı olduğu için Tıp Meslek Yasası da denebilir. Diş hekimlerini ve başlıca hekimleri, daha sonra sağlık çalışanlarını kapsıyor. Tabii bu yasa geliştirilecek, daha da geliştirilecek" dedi.

Bütün yasaların güncellenmeye ihtiyacı olduğunu kaydeden Kurban, "Keza 1928'den sonra ilk güncelleme bu yasa tasarısı bizim ülkemizde olacak. Bu yasa tasarısı, halkımızı bir kere çok güvenilir, çok rahat edeceği bir sağlık sistemine kavuşturacağı gibi, hekimlerimizin de devletimizin de mutlu olması, başarılı olması için gerekli faktörleri sağlıyor. Olmazsa olmaz dört bölümü var. Diğerleri izinler, cezalar gibi bölümler var. Bu bölümlerin içerisinde dört bölümün içine malpraktis cezaları, Tabipler Birliği bölümü, deontoloji ve özlük hakları giriyor. Bu bölümler esas itibarıyla öyle kapsayıcı bölümler ki tıbbı da zirveye çıkaracak" açıklamasını yaptı.

Taslağın geleneksel tedavileri tıbba entegre edeceğini sözlerine ekleyen Kurban açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Bilimsel anlamda entegre edilecek ve kullanımını sağlayacak. Bu bağlamda da ilaç sanayinin ham madde üretmesine sebebiyet verecek bir taslak bu. Adeta ülkeye bir altın madeni hediye ediyor. İlaç sanayisini zirveye çıkaracak bir çalışma içeriyor. Ülkemizden yurt dışına giden hekimler çok oldu. İnşallah bu durur. Hekimlerin milletine hizmet etmelerini sağlayacak. Yine halkımızın en ideal sağlık sistemini almasına sebebiyet verecek. İşte bu bizim hedefimiz. Bu bağlamda da bir taslak çalışması hazırladık. Eğer ne ölçüde bu tıbba ve sağlık sistemine kazandırılırsa işte o kadar dediklerimiz gerçekleşecek. Bu bağlamda da Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'mize, bir önceki Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar'a bunu sunduk. Bizi kabul etti. Kendisine buradan tekrar teşekkür ediyorum. Umarım Kıbrıs'ta da bu yasadan istifade edilir"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı