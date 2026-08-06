Hayrabolu'da 288 vatandaşa 279 bin lira yardım
Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nca (SYDV) temmuz ayında 288 vatandaşa yardım yapıldı.
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nca (SYDV) temmuz ayında 288 vatandaşa yardım yapıldı.
Hayrabolu Kaymakamı Ahmet Yıldız, temmuz ayında 288 ihtiyaç sahibine 279 bin lira yardımda bulunulduğunu söyledi. Kaymakam Yıldız, SYDV'nin ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğini kaydetti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı