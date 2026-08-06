Haberler

Hayrabolu'da 288 vatandaşa 279 bin lira yardım

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nca (SYDV) temmuz ayında 288 vatandaşa yardım yapıldı.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nca (SYDV) temmuz ayında 288 vatandaşa yardım yapıldı.

Hayrabolu Kaymakamı Ahmet Yıldız, temmuz ayında 288 ihtiyaç sahibine 279 bin lira yardımda bulunulduğunu söyledi. Kaymakam Yıldız, SYDV'nin ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Bahçeli ile görüşecek

Terörsüz Türkiye teklifinin ardından Erdoğan'dan sürpriz görüşme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yüzlerce kişi kol kola girdi, gerçek sonradan ortaya çıktı

Denizde yüzlerce kişi kol kola girdi! Sebebi herkesi duygulandırdı
Biri bu saçma geleneği bitirsin! Damat, en mutlu gününde öfkeden deliye döndü

Bu saçma gelenek bitsin artık! Damadı düğün günü çıldırttılar
İç giyim mağazasına giden kadının isyanı: Geri kafalı demeyin ama...

İç giyim mağazasına giden kadının isyanı: Geri kafalı demeyin ama...
Galatasaray'dan transferde dev hamle! Yeni yıldız hayırlı olsun

Cimbom bombayı patlatıyor! Yeni yıldız hayırlı olsun

Dev zincir marketin satışına şartlı onay! 48 mağaza kapatılacak

Tarihi karar! Dev market zincirinin onlarca mağazası kapatılıyor
Başkan İlkay Çiçek'in sevgilisine attığı bel altı mesajlara karısından ilk yorum

Başkanın sevgilisine attığı bel altı mesajları karısı savundu
Tarkan'dan Ajda Pekkan'a... Ahbap'a kim ne kadar bağış yaptı? İşte isim isim o liste

Tarkan'dan Ajda Pekkan'a... Ahbap'a kim ne kadar bağış yaptı?