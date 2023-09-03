Hayme Ana 742. kez anıldı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Çarşamba köyünde düzenlenen Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babaannesi, Ertuğrul Gazi'nin annesi Hayme Ana (Devlet Ana), 742. kez düzenlenen programla anıldı. Çarşamba köyünde başlayan programa Kütahya Valisi Musa Işın, Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Domaniç Kaymakamı Muhammed Furkan Okumuş, AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, DPÜ Rektörü Pror. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk, il protokolü, ve binlerce vatandaş katıldı. Resmi tören öncesi Protokol Hayme Ana türbesini ziyaret edip dua ettiler. Kütahya Belediyesi Türk Halk Müziği İcra Topluluğu, Kütahya Yörük Türkmen Derneği Folklor Ekibi gösterilerini sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile resmen başlayan tören, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Kütahya İl Müftüsü Dr. İrfan Açık'ın duasıyla açıldı.

"Osmanlı İmparatorluğun temellerini Domaniç'te atılmıştır"

Kütahya Valisi Musa Işın, yaptığı konuşmada, "Hayme Ana'yı anmak için bir kez daha buradayız. Hayme Ana Türk'ün anası, kudretli imparatorların anası, şanlı Türk orduların anası, şanlı İslam orduların anası, Şehitlerin anası, Erenlerin anası, Gazilerin anası, Alpler'in anası, anaların anası Hayme Ana sana selam olsun; Ruhun şad olsun! Kıymetli misafirlerimiz Osmanlı İmparatorluğu'nun tohumlarının atıldığı bir toprak üzerinde bulunuyoruz. Hayme Ana'yı gazilerimizi, şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Türk'ün şanlı anası, Kayı boyunun lideri Hayme Anamız, Kurtuluşumuzun 101. yılını kutluyoruz aynı zamanda. Geçen hafta zafer haftasını kutladık. Büyük taarruzu ve Zafer Bayramı'nı kutladık. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin tohumları da burada atılmıştır. Kendilerini minnetle ve şükranla yad ediyoruz. Kuruluşun beşiği olan Domaniç'te Osmanlı Beyliği'nin ilk adımın koyulduğu bu topraklarda bu yıl 742.'sini kutladığımız Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri gelenek ve göreneklerimizi bu kutlu topraklarda canlı kanlı yaşadığımızın en büyük örneğidir. Atalarımızın Orta Asya'dan başlayan göç yolculuğu Sultan Alparslan'ın Malazgirt'te Anadolu'nun kapılarını bizlere açmasıyla devam etmiş ve üzerinde bulunduğumuz kutlu topraklarda nihayete ermiştir. Oğuzların Bozok kolunun Kayı boyuna mensup bir Türkmen kızı olan Hayme Ana üç kıtada 600 yıl adaletle hüküm sürecek ver İslam sancağının bayraktarlığını yapacak bir imparatorluğun temellerini burada atmıştır. Türk toplumunda ana kutsaldır. Ana vatandır. Hayme Ana Osmanlı Devleti'nin kuruluşundaki emeği, alın teri ve duasıyla sadece bir Oba'nın değil Saltanatın, yıllar sürecek bir İmparatorluğun kutlu anası ve Türk kadınının simgesi olmuştur. Türk kadınının Devlet yönetimindeki rolü tohumdaki yerini ve değerini gösteren en önemli sembollerinden biri olan Hayme Ana'nın yetiştirdiği evlatları bir cihan imparatorluğu kurarken aynı zamanda çağ açarak Dünya Tarihine de yön vermişlerdir. Kuruluşun ve Kurtuluş'un şehri olarak tanımladığımız Kütahya'mız da bugün Osmanlı İmparatorluğu'nun temel taşı olan Hayme Anamızı anıyoruz. Tarih boyunca göğsünde iman kalbinde vatan ve millet sevgisi olan nesillerin yetiştirilmesinde başta Hayme Ana olmak üzere Nene Hatunların, Şerife Bacıların, Kara Fatmaların ve analarımızın emeği büyüktür. Onların temsil ettiği değerler üzerine inşa edilen bir Medeniyet' in mirasçıları olarak Malazgirt'ten başlayıp oradan Domaniç'e ve imparatorluğa uzanan kutlu hikayesini bu topraklarda yaşatmaya çalıştıkları milli ve manevi değerleri çocuklarımıza Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenliklerimizle anlatma imkanına kavuşuyoruz. Özellikle son dönemde yurdumuzun dört bir tarafında yaşadığımız doğal afetlerde milletimizin birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun tekrar ön plana çıkması, Anadolu üzerinde 742 yıl önce burada Hayme Anamızın attığı mayanın sağlam bir şekilde tuttuğunun en güzel örneğidir.Bizlere Atlarımızın mirası olan bu köklü mirasa her zaman sahip çıkacak, birlik ve beraberliğimizle aldığımız güçle ülkemizi huzur ve refah içinde bir yere taşımak için var gücümüzle çalışacağız. Bizi biz yapan değerlerimize sahip çıktığımız ve yaşattığımız sürece üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. Bu duygu ve düşüncelerle Hayme Ana başta olmak üzere kahramanlar yetiştiren medeniyet değerimizi nesilden nesile aktararak bizi kültürümüzle doğuran bütün analarımızı ve Zübeyde Anamızı rahmet ve şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, sahne alan Kutay Gösteri ekibi, Domaniç Halk Eğitim Müdürlüğü Folklor ekibinin gösterisi, Karesi Atlı Okçuluk ekiplerinin gösterileri ve İnegöl Mehter takımının gösterilerinin ardından şölen, Söğüt'e temsili göç yürüyüşü ile son buldu.