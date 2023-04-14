Haylaz karga, okulun maskotu oldu Öğrencilerin kalemini çalan karga, okulun neşesi oldu Samsun Çarşamba Şehit Ferhan Hasovalı İlk ve Ortaokulu'nun adeta maskotu haline gelen haylaz karga, sınıflara girip kalemleri çalıyor, okul binasının etrafındaki çöpleri topluyor ve gördüğü anahtarları...

Haylaz karga, okulun maskotu oldu

Öğrencilerin kalemini çalan karga, okulun neşesi oldu

SAMSUN - Samsun Çarşamba Şehit Ferhan Hasovalı İlk ve Ortaokulu'nun adeta maskotu haline gelen haylaz karga, sınıflara girip kalemleri çalıyor, okul binasının etrafındaki çöpleri topluyor ve gördüğü anahtarları alıp kaçıyor.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bulunan Şehit Ferhan Hasovalı İlk ve Ortaokulu'nun son günlerde davetsiz misafiri haline gelen 'Paşa' lakaplı karga, sınıflara girerek kalemlerle oynuyor. Sınıfta bulduğu kalem, silgi ve benzeri eşyalarla uğraşan karga, öğrencilere kendini sevdirdi.

Okul idaresi, öğretmenler ve öğrenciler tarafından tanınan 'Paşa' lakaplı karga, teneffüslerde öğrencilerle vakit geçiriyor, okul bahçesinde ki çöpleri gagasıyla çöp kovasına atmak için mücadele veriyor.

"Paşa, evladımız gibi oldu"

Okulu mesken tutan kargaya alıştıklarını belirten okul personeli Metin Yılmaz, "Paşamız 3-4 günden beri okulumuza alıştı. Sınıflarımızın içine giriyor. Öğretmenlerimiz, çocuklarımız çok iyi davranıyor. Adını da Paşa koyduk. Bazen bize yaklaşıyor. Omuzlarımıza konuyor, verdiğimiz ekmeklerden yiyor. Bazen de öğrencilerin kalemlerini alıp kaçıyor. Okulun anahtarlarını aldı götürdü. İki günden beri bekliyoruz hala getirmedi. Anahtarı bulmak için peşine düştük. Her gün ekmek yiyor, besliyoruz. Arada bize çarpıyor, korkutuyor bizi ama korkmuyoruz. Paşa dedikçe yanımıza geliyor. Artık evladımız gibi oldu" dedi.

Öğrenciler lakap takıyor

Öğrenciler, sınıflarına karga girdiği anda büyük bir heyecan yaşadıklarını belirterek, haylaz kargaya lakap takıyorlar. Öğrencilerin diline düşen karga, sıralarda bulunan kalemleri alıp kaçan kargaya 'Kaçakçı Mahmut' ismini koydular. 2-C sınıfı öğrencileri, "Sıralardaki kalemimizi alıp kaçıyor. Herkes karga gelince korkuyor. Ama tek yaptığı iş kalem çalmak. Kargaya isim 'Kaçakçı Mahmut' ismini koymak isterdi. Bazen bahçede görüyoruz onu. Pencereye geliyor. Gördüğümüzde kargaya bakıyoruz" dediler.

Okul Müdürü Mudahher Sağlam ise okulun maskotu haline gelen 'Paşa' lakaplı karganın, öğrencilere hayvan sevgisini aşıladığını, ilk anlarda öğrencilerde ürkme durumu olsa da sonrasında öğrencilerin sevgiyle yaklaştığını ve neşeli anların yaşanmasına vesile olduğunu ifade etti.