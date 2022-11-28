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Bakkala borç ödemeye giden mahalleli, camda asılı notla birlikte büyük sevinç yaşadı

Yerel Haberler

Bakkala borç ödemeye giden mahalleli, camda asılı notla birlikte büyük sevinç yaşadı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir mahalle bakkalına gelen ve ismi açıklanmayan bir iş insanı, bakkaldaki veresiye defterinde bulunan ve yaklaşık 7 bin TL tutarındaki tüm borçları kapattı. Borçlarını ödemek için bakkala giden mahalleliler, camda asılı notu görmelerinin ardından büyük sevinç yaşadı.

Orhangazi'de unutulmaya yüz tutmuş bir geleneği ismi açıklanmayan bir hayırsever vatandaş yeniden hatırlattı. Orhangazi'de Arapzade Mahallesinde faaliyet gösteren Şentürk Market'e gelen ismi açıklanmayan bir iş insanı dükkandaki veresiye defterinde bulunan ve yaklaşık 7 bin TL tutarındaki tüm borçları ödeyerek borçlarını kapattı.

Bakkala borç ödemeye giren mahalleli, camda asılı notla birlikte büyük sevinç yaşadı

"BORCU ÖDEDİ VE GİTTİ"

Mahalle sakinlerinden Ali Kaplan ismini veremeyeceği bir hayırsever iş insanının kendisinden böyle bir bakkal olup olmadığını sorduğunu ve kendisinin de mahallesindeki bir bakkalda bulunan veresiye defterini tavsiye ettiğini belirterek, 'Kendisi dükkana gelip 7 bin TL tutarındaki borcu ödedi ve gitti' dedi.

Bakkala borç ödemeye giren mahalleli, camda asılı notla birlikte büyük sevinç yaşadı

"KENDİSİNE TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

İşyeri sahibi Orhan Şentürk ise iş insanının dükkana gelip veresiye defterini istediğini ve defterdeki borçları ödemek istediğini belirttiğini söyleyerek, 'Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir hayırda bulunduğu için, Allah ondan razı olsun' dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Orhangazi Bursa Yerel Haberler

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Yorumlar (4)

yasin serbest:

Allah kabul etsin keşke her insan bu şekilde yardımda bulunsa....

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Nok Ta:

hayır işlemek için ikinci üçüncü kez Haca Umreye gidenler utanır belki.

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Kadirovic :

O ibadettir salih amel değil.. imkanı olan yapsın sanane bundan arkadaş..

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