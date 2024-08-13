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Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Balıkesir Şube Başkanı Haydar Filiz, Genel Kurulda Aday Oldu

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Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Balıkesir Şube Başkanı Haydar Filiz, 18. Olağan Genel Kuruluna aday olduğunu duyurdu. Dernek, 1915 yılında kurulmuş olup, 53 ilde şubesi ve 44 temsilciliği bulunmaktadır. Filiz, adaylığını açıklayarak, camiaya daha fazla değer katmayı hedeflediğini belirtti.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Balıkesir Şube Başkanı Haydar Filiz, 11-13 Ağustos tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek olan 18. Olağan Genel Kuruluna aday olduğunu duyurdu.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Balıkesir Şube binasında basın ile bir araya gelen Şube Başkanı Haydar Filiz gerçekleştirdiği basın açıklamasında konuşmasına şu şekilde başladı, "Kuruluş Tarihi 1915 yılına dayanan Derneğimiz en son 16/6/1983 Kabul Tarihli 2847 Sayılı Kanuna göre düzenlenip kurulmuş olup, bu kanunun 7. Maddesi hükmüne göre Kamu yararına çalışan bir dernektir. Yurt genelinde 53 İlde şubesi ve 44 temsilciliği bulunmaktadır. Derneğimizin kuruluş amacı; Malul (sakat) Gazilerin ve Şehit Ailelerinin onurunu korumak, haklarını savunmak, hayat şartlarını düzeltmek, sosyal ve kültürel hizmetlerde bulunmak ve aralarında dayanışma sağlamaktır" ifadelerine yer verdi.

Açıklamasına Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Balıkesir Şubesi hakkında bilgiler vererek sürdüren Başkan Filiz, "Derneğimizin Balıkesir Şubesini 26 Nisan 2007 Yılında ben ve arkadaşlarım tarafından kurmuş bulunmaktayız. Aradan geçen 18 Yıllık süre zarfında, Balıkesir Şubesinin yaptığı çalışmalar ile; İlk çıkarılmasını sağladığımız kanun maddesi 5510 Sayılı Kanunun 5-C maddesidir. Gazilerin çalışma hayatını düzenleyen bu madde sonrası, 04 Temmuz 2012 Kabul Tarihli, 6353 sayılı torba Kanunda toplamda 23 madde ile, 12 Temmuz 2013 Kabul Tarihli 6495 Sayılı Kanun ile 19 Madde den oluşan kanun maddeleri ile üyelerimizin haklarını savunmak ve hayat şartlarını düzeltmek için çalışmalarda bulunduk. Hali hazırda Anayasamızın 10. ve 61. Maddelerine dayanarak mevcut kanunlarımızda üyelerimize pozitif ayrımcılık sağlamak için çalışmaktayız" şeklinde konuştu.

Sözlerini adaylığını açıklayarak noktalayan Başkan Haydar Filiz, "Balıkesir Şubesi olarak camiamıza daha fazla değer katmak için, 11-12-13 Ekim 2024 Tarihlerinde Ankara'da yapılacak olan Derneğimizin 18. Olağan Genel Kurulunda Genel Başkanlığa aday olduğumu tüm üyelerimize ve kamuoyuna saygıyla ilan ediyorum" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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