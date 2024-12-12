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Haydar Aliyev, Vefatının 21. Yıldönümünde Anıldı

Haydar Aliyev, Vefatının 21. Yıldönümünde Anıldı
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Azerbaycan'ın milli lideri Haydar Aliyev, vefatının 21. yıldönümünde Bakü'de düzenlenen törenle anıldı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in mezarını ziyareti ile başlayan anma etkinlikleri, bakanlar ve vatandaşların katılımıyla devam etti.

Azerbaycan'ın milli lideri Haydar Aliyev, vefatının 21. yıldönümünde başkent Bakü'de törenle anıldı.

Azerbaycan'da eski Cumhurbaşkanı ve milli lider Haydar Aliyev'in ölümünün üzerinde 21 yıl geçti. Aliyev'in vefatının yıldönümü dolayısıyla başkent Bakü ve ülke genelinde anma töreni düzenlendi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'de babası Haydar Aliyev'in Fahri Hiyaban'da bulunan mezarını eşi Mehriban Aliyeva ile birlikte ziyaret ederek, çelenk bıraktı.

Aliyev'in ziyaretinin ardından bakanlar, bürokratlar ve Azerbaycan vatandaşları da Haydar Aliyev'in mezarını ziyaret etti ve mezara çiçek bırakıp, dua etti.

Azerbaycan milli lideri Haydar Aliyev ayrıca, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği personeli ve Türk kurumları mensuplarınca da mezarı başında anıldı.

Geniş güvenlik önlemleri alınan tören akşam saatlerine kadar devam edecek. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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