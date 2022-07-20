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Hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı

Elazığ'da hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi emekli hakim albay Mustafa Güzel son yolculuğuna uğurlandı.

Elazığ'da hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi emekli hakim albay Mustafa Güzel son yolculuğuna uğurlandı.

Elazığ'ın Ağın ilçesinde yaşayan Kıbrıs gazisi emekli hakim albay Mustafa Güzel hayatını kaybetti. Mustafa Güzel için Ağın'da resmi tören düzenlendi. Törene 8. Kolordu Komutanı Tuğgeneral Hakkı Köseali, Ağın İlçe Kaymakamı Neslihan Kısa, Elazığ İl Müftüsü Selami Aydın, şube müdürleri, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kebir Camisi'nde İl Müftüsü Selami Aydın'ın kıldırdığı cenaze namazı sonrası Güzel, son yolculuğuna uğurlandı.

İl Müftüsü Aydın yaptığı açıklamada, "Aziz milletimiz, dünyaya 'Çanakkale, Kıbrıs geçilmez' dedirten ecdadımızdan bizlere kalan mirastan ilham ve kuvvet almış, Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerde net bir şekilde vurgulanan şehitlik gazilik mertebesine ulaşmak için cansiperane mücadele etmiştir. Şehitlerimizin, gazilerimizin emanetine sahip çıkıp, yurdumuzu korumak hepimizin ortak görevidir" dedi. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mustafa Güzel Kıbrıs Elazığ Yerel Haberler

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