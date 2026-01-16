Haberler

Kimsesiz ve engelli çocuk son yolculuğuna da yalnız uğurlandı

Kimsesiz ve engelli çocuk son yolculuğuna da yalnız uğurlandı
Ordu'nun Mesudiye ilçesinde hayata veda eden 11 yaşındaki engelli D.T., düzenlenen cenaze töreni ile toprağa verildi. D.T., yediği şekerleme sonucu nefes borusunun tıkanması nedeniyle hastaneye kaldırıldı ve beyin ölümü gerçekleşti.

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde, hayatını kaybeden 11 yaşındaki engelli ve kimsesiz kız çocuğu, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

İlçede bulunan bakım merkezinde yaşayan ve zihinsel engelli olduğu öğrenilen 11 yaşındaki D.T.'nin bir süre önce yediği şekerleme nefes borusuna takıldı. Bunun üzerine D.T. ilk olarak Mesudiye Devlet Hastanesi, ardından da Ordu ve Samsun'daki hastanelere sevk edildi. 3 gün önce beyin ölümü gerçekleşen D.T., dün akşam Samsun'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Vefatın ardından D.T.'nin ailesine ulaşamayan yetkililer, cenazenin Mesudiye ilçesinde toprağa verilmesini kararlaştırdı. D.T. için bugün Mesudiye ilçesindeki Merkez Mahalle'de cenaze töreni düzenlendi. D.T., kılınan cenaze namazının ardından aynı mahallede toprağa verildi.

Cenaze törenine Mesudiye Kaymakamı Gökhan Hülakü, Belediye Başkanı Cengiz Koçyiğit, ilçe protokolü ile ilçedeki vatandaşlar katıldı. - ORDU

