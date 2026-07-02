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Haluk Levent, AHBAP Genel Başkanlığını bırakacak

Haluk Levent, AHBAP Genel Başkanlığını bırakacak Haber Videosunu İzle
Haluk Levent, AHBAP Genel Başkanlığını bırakacak
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2025 yılında düzenlediği iki ayrı çekin karşılıksız çıkması nedeniyle yargılandığı davada 70 milyon TL adli para cezasına çarptırılan Haluk Levent Ahbap Derneği'nin denetimleri ve deprem dönemine ait faturalarla ilgili açıklama yaptı. Sağlık sorunlarının olduğunu söyleyen Levent, "Önümüzdeki projeler tamamlandıktan ve bu yıl yapılacak denetimden alnımın akıyla çıktıktan sonra Ahbap Genel Başkanlığı’nı bırakacağım" dedi.

Şarkıcı ve Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent, 2025 yılında düzenlediği iki ayrı çekin karşılıksız çıkması gerekçesiyle yargılandığı davada 70 milyon TL adli para cezasına çarptırılmasının ardından beklenen açıklamayı yaptı. 

"MÜZİĞİMİ VE BESTELERİMİ ÇOK AKSATTIM"

Sağlık sorunları da yaşadığını belirten ünlü sanatçı, aktif görevini sonlandıracağını duyurdu. Levent, şunları söyledi: "Mide kanaması geçirdim. Sağlık sorunlarım ve yoğun stres nedeniyle profesyonel hayatımı, müziğimi ve bestelerimi çok aksattım. Şu anda Birleşmiş Milletler Suriye ve Lübnan iyi niyet elçisiyim. Artık kendi projelerimi daha global projelerle göstermek istiyorum. Bu benim hayalim.

"DENETİMDEN ÇIKTIKTAN SONRA BIRAKACAĞIM"

Ahbap’ı yönetecek arkadaşların da çok başarılı olacağına inanıyorum. Önümüzdeki projeler tamamlandıktan ve bu yıl yapılacak denetimden alnımın akıyla çıktıktan sonra Ahbap Genel Başkanlığı’nı bırakacağım.”

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAli Yurt:

Çıka bilirsen tabii ahbab çavuş ilişkin olursa ne olacak paralar

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