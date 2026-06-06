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'Hayat 112 Acil' uygulaması Muğla'da tanıtılıyor

'Hayat 112 Acil' uygulaması Muğla'da tanıtılıyor
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İçişleri Bakanlığı’nın geliştirdiği 'Hayat 112 Acil' mobil ihbar uygulaması Muğla’da tanıtıldı. Uygulama, acil durumlarda sesli, görüntülü ve konum bilgisiyle hızlı ihbar imkanı sunuyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen ve kısa süre önce kamuoyuna tanıtılan 'Hayat 112 Acil' mobil ihbar uygulamasının tanıtım çalışmaları Muğla'da devam ediyor.

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü personelleri Filiz Tanış Acar, Hüseyin Macit ve Meryem Bülbül, Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cem Kaytan'ı ziyaret ederek uygulamanın işleyişi ve sağladığı avantajlar hakkında bilgi verdiler.

Ziyarette yapılan bilgilendirmede, uygulamanın vatandaşların acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne daha hızlı ve etkin şekilde ulaşmasını amaçladığı belirtildi. Uygulama sayesinde kullanıcıların sesli ihbarın yanı sıra fotoğraf, video ve konum bilgilerini de doğrudan ilgili birimlere iletebildiği ifade edildi.

Yetkililer, sistemin özellikle acil durumlarda adres tarif etme zorunluluğunu ortadan kaldırarak ekiplerin olay6 yerine daha kısa sürede ulaşmasına katkı sağlayacağını vurguladı. Android ve iOS işletim sistemlerine sahip mobil cihazlarda kullanılabilen 'Hayat 112 Acil' uygulamasına vatandaşların e-devlet entegrasyonu üzerinden güvenli şekilde giriş yapabileceği kaydedildi. Uygulama kapsamında sesli çağrıların yanı sıra 10 saniyelik görüntülü ihbar gönderilebildiği ve kullanıcıların konum bilgilerinin anlık olarak 112 Acil Çağrı Merkezlerine aktarılabildiği belirtildi.

Yetkililer, vatandaşların uygulamayı kullanarak acil durumlarda daha hızlı ve etkili iletişim kurabileceklerini ifade ederek, uygulamanın yaygınlaşmasının acil müdahale süreçlerine önemli katkı sağlayacağını dile getirdi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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