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Hayalinden Vazgeçmeyen Çoban: 100 Koyuna Ulaşan Mustafa Özer

Hayalinden Vazgeçmeyen Çoban: 100 Koyuna Ulaşan Mustafa Özer
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Artvin'de kaymakam olma hayalini gerçekleştiremeyen Mustafa Özer, memleketine dönerek çobanlık yapmaya başladı. 12 koyunla başladığı serüveninde 4 yıl içinde sürüsünü 100 koyuna çıkardı ve kaymakamlık sınavlarına hazırlanmaya devam ediyor.

Artvin'de, en büyük hayali kaymakam olmak olan iki üniversite mezunu genç, hayalini gerçekleştiremeyince memleketine dönerek çobanlık yapmaya başladı. 12 koyunla başladığı çobanlık serüveninde 4 yıl içinde sürüsünü 100 koyuna çıkardı.

Ankara'da yaşayan Mustafa Özer (32), Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümlerinden mezun olduktan sonra, ikinci üniversitesini Sosyoloji bölümü mezunu olarak tamamladı. Bunun üzerinde 6 ay yurt dışında dil eğitimi de aldı. En büyük hayali kaymakamlık olan Özer, bu hayali için girdiği sınavda mülakat aşamasında elenince memleketi Artvin'in Yusufeli ilçesine dönerek tarım ve hayvancılıkla uğraşmaya başladı. 2020 yılında 12 koyun alarak başladığı hayvancılık faaliyetlerinde, 4 yıl sonra sürüsünü 100 koyuna çıkardı.

Hem koyunlarını otlatıyor hem de kaymakamlık sınavlarına hazırlanıyor

İlçeye bağlı Çevreli Köyü'ndeki 2 bin 100 rakımlı Çamlıbel Yaylası'nda koyunlarını otlatan genç çoban, kaymakam olma hayalinden vazgeçmedi. Mustafa Özer, hem sürüsünü otlatıyor hem de kaymakamlık sınavlarına hazırlıklarına devam ediyor.

Mustafa Özer, kaymakamlık hayalini hala sürdürdüğünü ve tarım ile hayvancılığa da büyük bir sevgi beslediğini belirterek "Ankara doğumluyum. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi mezunuyum, aynı zamanda Sosyoloji bölümü mezunuyum. 6 ay yurt dışında İngilizce dil eğitimi aldım. En büyük hayalim kaymakam olmaktı, fakat nasip olmadı. Bir memleket sevdasıyla köyüme döndüm. Tarım ve hayvancılığa aşıktım. 2019 yılında traktörümü aldım. 2020 yılında ise 12 koyunla başladığım hayvancılığa, bugün 100 civarında koyunla devam ediyorum" dedi. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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