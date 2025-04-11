Hayali Polisler Taşkent'te Unutulmaz Bir Gün Geçirdi

Konya'nın Taşkent ilçesinde, hayali polis olmak olan ilkokul öğrencileri Polis Haftası münasebetiyle emniyeti ziyaret ederek bir günlüğüne polis oldu, unutulmaz bir gün yaşadı.

Emniyet Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü münasebeti ile Taşkent Muzaffer Özlen İlkokulundan hayali polis olmak olan 5 öğrenci öğretmenleriyle birlikte Taşkent İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret etti. Çocukları İlçe Emniyet Amiri Murat Düz ve görevli polisler karşıladı. İlçe Emniyet Amiri Düz'ün odasında misafir edilen çocuklar, şiirler okudu, Polis Haftasını kutladı. Daha sonra hayali polis olmak olan çocuklar bir günlüğüne polislik yaptı. Bir çocuk, telsizden anons ederek ekibi olaya sevk ederken, ekip otosundaki çocuk da anonsa cevap vererek yanındaki polis memuruyla birlikte olay yerine intikal etmek üzere hareket etti. Emniyetteki bürolarda görev yapan çocuklardan biri kameralardan olaya giden ekibi takip etti, diğerleri de çeşitli vazifeler yaptı. Emniyet Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü için hazırlanan pasta da emniyet personeli ve çocuklar tarafından birlikte kesildi. - KONYA