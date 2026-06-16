Hatay'da 15 kaçak göçmen yakalandı: 7 organizatör tutuklandı

Hatay'da polis ekiplerinin göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar sonucu 15 düzensiz göçmen yakalandı. Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Antakya-İskenderun yolu üzerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, takip sonucu durdurulan araçlarda yapılan kontrollerde Türkiye'de geçerli oturma izni bulunmadığı belirlenen yabancı uyruklu göçmenler tespit edildi. Operasyonlar kapsamında olaylarla bağlantılı olduğu değerlendirilen toplam 7 organizatör gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yakalanan düzensiz göçmenler ise gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

ANTAKYA-İSKENDERUN YOLUNDA ARAÇLAR TAKİBE ALINDI

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Antakya-İskenderun yolu üzerinde çalışma başlattı. Ekipler tarafından takip sonucu durdurulan 3 araçta arama ve kimlik kontrolü yapıldı. Yapılan incelemelerde, Türkiye'de geçerli oturma izni bulunmadığı belirlenen 6 yabancı uyruklu göçmen yakalandı. Aynı güzergah üzerinde gerçekleştirilen bir başka operasyonda ise ekipler tarafından takip edilen 2 araç durduruldu. Araçlarda yapılan kontrollerde, ülkede geçerli oturma izni olmadığı tespit edilen 9 yabancı uyruklu göçmen daha yakalandı. Böylece iki ayrı operasyonda toplam 15 düzensiz göçmen güvenlik güçleri tarafından yakalanmış oldu. Operasyonlarda kullanılan araçlarda detaylı inceleme yapılırken, düzensiz göçmenlerin hangi güzergah üzerinden taşındığı ve organizasyon bağlantıları da araştırıldı. Polis ekiplerinin bölgede göçmen kaçakçılığına yönelik denetim ve takip çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

7 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI

Operasyonlarda düzensiz göçmenlerin taşınmasıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen toplam 7 organizatör gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 7 organizatör tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan araç sürücülerine trafik kural ihlalleri nedeniyle toplam 601 bin TL idari para cezası uygulandı. Operasyonlarda kullanılan araçlar da trafikten men edildi. Yakalanan düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Hatay'da göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen operasyonların, düzensiz göç hareketlerinin önlenmesi ve organizatörlerin tespit edilmesine yönelik kararlılıkla devam edeceği bildirildi.

Haber: Hüseyin Zorkun