Hatay yerel haberi | Hatay'dan Başlayan Transanatolıa Yarışı Eskişehir'de Sona Erdi

EXPO 2021 Hatay'ın Antakya alanında 20 Ağustos'ta başlayan TransAnatolia ralli yarışı Eskişehir'de sona erdi.

Toplam 2 bin 800 kilometrelik parkurda yarışan yarışçılar sırasıyla; Hatay, Osmaniye, Feke, Bakırdağ, Melikgazi, Felahiye, Sivrialan, Kayseri, Develi, Aladağ, Çelikhan, Bolkar, Taşkale, Obruk, Tuz Gölü, Mihalıççık etaplarını tamamlayarak Eskişehir'e vardı.

Eskişehir Şehir Ormanı Ekoturizm Alanı'nda düzenlenen finish töreninde konuşan EXPO 21 Hatay Genel Sekreteri İhsan Çakar, "Başkanımız Lütfü Savaş'ın katkılarıyla yarışlara Hatay'da start verdik. Yarışların Hatay'dan başlaması kentin tanıtımı açısından çok önemliydi. Yarışçılara, sporculara ve katkı sağlayan herkese çok teşekkür ederim" dedi. EXPO 21 Hatay Genel Sekreter Yardımcısı Musa Eskiocak da yarışlara eşlik etmekten büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

TransAnatolia macerasına bu yıl Motosiklet, Quad, SSV, Otomobil ve Kamyon kategorilerinde 56 rally ve 28 raid olmak üzere toplam 84 yarış aracı ve 115 yarışçı katıldı.

Yarışlar sonucu Motorsiklet grubunda; Fransız Xavier de Soultrait 29 saat 28 dakika 20 saniye ile birinci olurken, İtalyan Michele Cotti 32 saat 58 dakika 58 saniye ile ikinci, Ejder Erişti ise 33 saat 3 dakika 46 saniye ile üçüncü oldu.

Quad grubunda; Hasan Yatkın 46 saat 42 dakika 4 saniye ile birinci olurken, Rasim Akyalı 71 saat 44 dakika 52 saniye ile ikinci, Kadir Dağlı 77 saat 4 dakika ile üçüncü oldu.

Otomobil sınıfında; Ahmet Bağce ve Uğur Tepe ikilisi 38 saat 41 dakika 56 saniye ile birinci, Hüseyin Kurt ve Özaydın Dölek ikilisi 38 saat 59 dakika 27 saniye ile ikinci, Mithat Diker ve Erdal Oral ikilisi ise yarışı 58 saat 25 dakika 18 saniye ile üçüncü tamamladı.

SSV sınıfında; İsrafil Akyüz ve Timur Sancak 34 saat 24 dakika 2 saniye ile birinci, Barbaros Yangın ve Ali Osman Kutanoğlu 37 saat 41 dakika 7 saniye ile ikinci, İtalyan Federico Butto ve Martino Albertini ikilisi de 46 saat 15 dakika 36 saniye ile yarışı üçüncü olarak tamamladı.

Kamyon kategorisinde yarışan İtalyan Marino Mutti ve Andrea Mazzoleni ikilisi de yarışı toplamda 71 saat 54 dakika 58 saniye ile tamamladı.