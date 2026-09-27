Haberler

Hatay Valisi Masatlı, yeni Antakya Demirköprü Jandarma Karakol Binası'nı inceledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay Valisi Masatlı, yeni Antakya Demirköprü Jandarma Karakol Binası'nı inceledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, hizmete alınan Antakya Demirköprü Jandarma Karakol Komutanlığı Hizmet Binası'nı ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Masatlı, yeni binadaki güvenlik hizmetleri hakkında yetkililerden bilgi aldı ve jandarma personeliyle bir araya geldi.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, hizmete alınan Antakya Demirköprü Jandarma Karakol Komutanlığı Hizmet Binası'nı ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Yeni hizmet binasında yürütülen çalışmalar ve sunulan güvenlik hizmetleri hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Masatlı, görev yapan jandarma personeliyle de bir araya geldi.

Ziyarette, yeni hizmet binasının güvenlik hizmetlerinin daha etkin, hızlı ve koordineli şekilde yürütülmesine sağlayacağı katkılar değerlendirildi. Vali Masatlı, jandarma personelinin görev ve sorumlulukları kapsamında yürüttüğü çalışmalar hakkında da bilgi aldı.

Modern imkanlarla hizmete alınan Antakya Demirköprü Jandarma Karakol Komutanlığı Hizmet Binası'nın bölgede güvenlik hizmetlerinin daha güçlü bir altyapıyla yürütülmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Yeni hizmet noktasıyla birlikte vatandaşların huzur ve güvenliğine yönelik çalışmaların etkinliğinin ve hizmet kapasitesinin artırılması amaçlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Geçen hafta zirvedeydi! Kızılcık Şerbeti’nin reytingleri sert düştü

Geçen hafta zirvedeydi! Reytingleri sert düştü
Fon soruşturması derinleşiyor! Erdin Özel gözaltına alındı

Fon soruşturması derinleşiyor! Erdin Özel gözaltına alındı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İtfaiyeden nefes kesen kurtarma operasyonu! O anlar kamerada

İtfaiyeden nefes kesen kurtarma operasyonu
Ehliyet sınavından ikinci kez kalan kadın isyan etti: Kim önemsiyor bu sarı çizgiyi?

İki dosya yakınca kurallara böyle isyan etti!
Ses getirecek iddia: SPK, Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi hakkında suç duyurusunda bulunacak

Gündem yaratacak iddia! İstifanın ardından SPK harekete geçiyor
Suat Kılıç'tan korumasına dikkat çeken uyarı: Mustafa geç kalıyorsun

Yanına yaklaşınca korumasına patladı: Geç kalıyorsun Mustafa
New York Times seçti: 21’inci yüzyılın en iyi 100 dizisi belli oldu

Dizi tarihinin devleri aynı listede! Bakın en iyisi hangisi seçildi
İsrail Gazze’deki ağır yıkımı yanlışlıkla yayınladı

Apar topar sildiler ama artık çok geçti
Denizli'de U14 maçında korku dolu anlar! Dili boğazına kaçan 13 yaşındaki futbolcuyu sağlık görevlisi kurtardı

Maçta dili boğazına kaçtı! Genç futbolcuyu o müdahale kurtardı