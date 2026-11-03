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Hatay Valisi Masatlı, Kızılay Sokağı'nın açılışında Kızılay'a teşekkür etti

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Hatay Valisi Masatlı, Kızılay Sokağı'nın açılışında Kızılay'a teşekkür etti
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Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın katılımıyla Kızılay Haftası kapsamında hazırlanan Kızılay Sokağı törenle açıldı. Masatlı, 6 Şubat depremlerinin ardından Hatay'da Kızılay'ın desteklerine teşekkür ederek sokağın çocuklar ve gençlerde gönüllülük kültürüne katkı sunmasını diledi.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve protokol üyelerinin katılımıyla Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında hazırlanan Kızılay Sokağı düzenlenen törenle açıldı.

Açılış programında konuşan Vali Masatlı, Türk Kızılay'ın savaş, afet ve insani yardım çalışmalarındaki rolüne dikkat çekerek kurumun toplumsal dayanışma ve gönüllülük kültürünün önemli temsilcilerinden biri olduğunu ifade etti.

Türk Kızılay'ın faaliyetlerinin daha geniş kitlelere tanıtılması ve gönüllü sayısının artırılmasının önemini vurgulayan Masatlı, 6 Şubat depremlerinin ardından Hatay başta olmak üzere deprem bölgesinde yürütülen çalışmalarda Kızılay'ın önemli katkılar sunduğunu belirtti.

Beslenme, barınma ve insani yardım alanlarında sağlanan destekler dolayısıyla Kızılay ailesine teşekkür eden Masatlı, Kızılay Sokağı'nın özellikle çocuklar ve gençler arasında yardımlaşma ve gönüllülük kültürünün yaygınlaşmasına katkı sunmasını temenni etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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