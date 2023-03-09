Hatay Payas'ta yağmur, depremzedelere zor anlar yaşattı
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Hatay Payas'ta yağmur, depremzedelere zor anlar yaşattı Bölgede oluşan su birikintileri ise tahliye edilmeye başlandı Hatay'ın Payas ilçesinde etkili olan yağmur, depremzedeleri zor durumda bıraktı, çadırların olduğu bölgede su birikintileri oluştu.
Hatay Payas'ta yağmur, depremzedelere zor anlar yaşattıBölgede oluşan su birikintileri ise tahliye edilmeye başlandı
HATAY - Hatay'ın Payas ilçesinde etkili olan yağmur, depremzedeleri zor durumda bıraktı, çadırların olduğu bölgede su birikintileri oluştu. Türkiye'yi yasa boğan depremlerden en büyük hasarı Hatay aldı. Hatay merkezde olduğu gibi ilçelerde de evleri çöken, ağır hasar alan vatandaşlar kurulan çadır kentlerde yaşamaya başladı. Payas ilçesinde gece etkili olan yağış Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki çadır kentte kalan vatandaşları zor durumda bıraktı. Çadırların olduğu bazı bölgelerde su birikintileri oluşturdu. Bölgede oluşan su birikintileri ise tahliye edilmeye başlandı.