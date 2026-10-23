Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Hatay Kırıkhan'da ceylan merkezinde izinsiz toprak sürene 699 bin 245 TL ceza kesildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay Kırıkhan'da ceylan merkezinde izinsiz toprak sürene 699 bin 245 TL ceza kesildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki dağ ceylanı üretim merkezinde denetim yapan ekipler, bir kişinin izinsiz toprağı sürdüğünü tespit etti. Kişiye 699 bin 245 TL idari para cezası kesildi; Milli Parklar Genel Müdürlüğü dağ ceylanlarını koruma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde koruma altındaki dağ ceylanlarının yaşam merkezinde izinsiz toprağı süren kişiye 699 bin 245 TL para cezası verildi.

Kırıkhan Dağ Ceylanı Üretim Merkezi sahasında denetim yapan ekipler, bir kişinin izinsiz toprağı sürdüğünü tespit etti. Ekipler, söz konusu kişiye 699 bin 245 bin TL idari para cezası kesti. Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Nesli tehlike altında bulunan ve yürüttüğümüz koruma çalışmaları sayesinde popülasyonu her yıl artan Hatay dağ ceylanlarını yaşam alanlarıyla birlikte korumak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 38 sitede yayınlandı.
Operasyon sırasında ortalık karıştı! Özel Harekat polisini zor tuttular

Operasyon sırasında ortalık karıştı! Özel Harekat polisini zor tuttular
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milli yıldızla aşk yaşayan modelden yürek hoplatan paylaşımlar

Milli yıldızın sevgilisinden olay pozlar!
MESEM'lerde 36 milyon liralık vurgun iddiası! Eski okul müdürleri dahil 22 kişi tutuklandı

Yüz kızartıcı suçtan tutuklama! Aralarında eski okul müdürleri de var
14 yaşındaki öğrenciye kan donduran usta dayağı

Meslek öğrenmeye gittiği tamirhanede hayatının şokunu yaşadı
İşte Sarıgül'ün başını yakan Almanlar! Video hala hesabında duruyor

İşte Sarıgül'ün başını yakan Almanlar! Video hala hesabında duruyor
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu! Atilla Karaoğlan 3. kez düdük çalacak

Derbinin hakemi belli oldu! Galatasaray'a 10 kart göstermişti
Eskişehir'de öğrenciye zoraki tespih satışı! Tanıyormuş gibi yapan vatandaş genci kurtardı

Öğrenciye zoraki tespih satışı! Bir yabancı oyunu böyle bozdu
Fon soruşturmasında 16 milyar liralık sır! Altınbaş ailesinden paralar istendi

Şimdiye kadarki en büyük rakam! Altınbaş ailesinden paralar istendi