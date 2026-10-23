Hatay Kırıkhan'da ceylan merkezinde izinsiz toprak sürene 699 bin 245 TL ceza kesildi

Hatay Kırıkhan'da ceylan merkezinde izinsiz toprak sürene 699 bin 245 TL ceza kesildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki dağ ceylanı üretim merkezinde denetim yapan ekipler, bir kişinin izinsiz toprağı sürdüğünü tespit etti. Kişiye 699 bin 245 TL idari para cezası kesildi; Milli Parklar Genel Müdürlüğü dağ ceylanlarını koruma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.
HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde koruma altındaki dağ ceylanlarının yaşam merkezinde izinsiz toprağı süren kişiye 699 bin 245 TL para cezası verildi.
Kırıkhan Dağ Ceylanı Üretim Merkezi sahasında denetim yapan ekipler, bir kişinin izinsiz toprağı sürdüğünü tespit etti. Ekipler, söz konusu kişiye 699 bin 245 bin TL idari para cezası kesti. Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Nesli tehlike altında bulunan ve yürüttüğümüz koruma çalışmaları sayesinde popülasyonu her yıl artan Hatay dağ ceylanlarını yaşam alanlarıyla birlikte korumak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" denildi.