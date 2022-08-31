Hatay haberleri... Hatay, 11. Dünya Aba Güreşi Şampiyonası'na Hazır

Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek 11'inci Dünya Aba Güreşi Şampiyonası için hazırlıklar tamamlandı. Şampiyona, 4 Eylül Pazar günü HBB Spor Kompleksi ve Yaşam Merkezi'ndeki mersah alnında yapılacak.

Bu yıl 11'incisi düzenlenecek şampiyonaya 37 ülkeden yüzlerce sporcu katılacak. 60, 70, 80, 90 kilo ve baş güreşlerde Türkiye'yi 6 güreşçi temsil edecek.

Şampiyona öncesi açıklamalarda bulunan HBB Başkanı Lütfü Savaş, 5 bin yıllık ata sporu aba güreşinin dünyaya tanıtılması için çalıştıklarını söyledi.

"GÜREŞİ İZLEYEN KİŞİ SAYISI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR"

Şampiyonaya Türk dünyası, Balkanlar, Asya ve Avrupa'dan çok sayıda sporcunun katılacağını söyleyen Savaş, "Amacımız 5 bin yıllık ata sporumuzun dünyaya tanıtılması, dünya şampiyonalarında, olimpiyatlarda yapılır hale gelmesidir. Gittikçe büyüyüp çoğalan aynı zamanda seyir zevki yüksek olan bir güreşi izleyen kişi sayısı artıyor. Atalarımızın bize emanet bıraktığı ve bizim için gurur olan, aba güreşini dünyada hem yüceltmeye hem de daha fazla yapılabilir hale getirmeye gayret ediyoruz. Bunun için de var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Şampiyona, 4 Eylül Pazar günü saat 18.00'de başlayacak.