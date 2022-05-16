Hatay Deniz Otobüsünün İlk Seferinde Program Belli Oldu - Haberler

HATAY (ANKA) -

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda uluslararası sulardaki ilk seferini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne düzenleyecek olan Hatay Deniz Otobüsü (HADO) sefer programı belli oldu.

Hatay Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda yola çıkacak HADO'nun yolcuları arasında ilk sıraya Kıbrıs gazilerini aldı.

Hataylı Kıbrıs gazilerinin onur konuğu olacağı ilk seferde, şehrin farklı kesimlerinden birçok temsilci yer alacak. Gazilerle birlikte Kıbrıs'ta çocukları okuyan aileler, gençler, öğrenciler, milletvekilleri, belediye başkanları, mülki ve idari amirler, bazı resmi kurum ve kuruluşların idarecileri, belediye meclis üyeleri, STK temsilcileri, çiftçiler, muhtarlar, esnaf temsilcileri ve basın mensupları Sinan Paşa gemisi ile Girne'ye 'merhaba' diyecek.

GİRNE AMFİ TİYATRO'DA KONSER

19 Mayıs Perşembe günü, saat 11.00'de hareket edecek gemi için gümrük işlemleri 08.00 itibariyle başlayacak. 5 saat sürecek yolculuğun ardından Hatay'dan çıkan kafilenin saat 16.00'da Girne Limanı'na ulaşması bekleniyor. Aynı günün akşamında Antakya Medeniyetler Korosu, Girne amfi Tiyatro'da konser vererek HADO'nun ilk seferini sanatla taçlandıracak.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü'nün ev sahipliğinde düzenlenecek programın ikinci gününde Hataylı konuklar, Girne Şehitliğini ziyaret ettikten sonra Hatay'a hareket edecek. Hataylı iş insanlarının finansal katkılarıyla hayat bulacak ilk sefer programında kardeş şehirler Girne ve Hatay Kıbrıs'ta buluşacak, HADO Akdeniz sularındaki yerini görkemli bir törenle almış olacak.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, ilk sefer öncesi 18 Mayıs Çarşamba günü saat 18.00'de Arsuz Madenli Yat Limanı'nda basın mensupları ile bir araya gelecek ve hem tur programı hem de HADO seferleri ile merak edilenleri yanıtlayacak.