Hatay'da İhya Çalışmaları Havadan ve Karadan Denetlendi

Hatay'da yürütülen ihya, inşa ve imar çalışmaları; Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut ve beraberindeki heyet tarafından havadan ve karadan incelendi.

Kent genelinde gerçekleştirilen incelemelerde, deprem sonrası yeniden inşa kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Yıkımın izlerinin bulunduğu alanlarda yapımı devam eden konutlar, ticaret alanları, yollar ve meydanlar incelendi.

Hatay'da yürütülen çalışmalar kapsamında yeni yaşam alanlarının oluşturulması, ticari hayatın yeniden canlandırılması ve kentin ulaşım altyapısının güçlendirilmesine yönelik yatırımların sürdüğü belirtildi.

Yetkililer, kentin yeniden imar ve ihya çalışmalarının devlet kurumları ile ilgili kuruluşların koordinasyonunda devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı