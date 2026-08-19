Haberler

Hatay'da İhya Çalışmaları Havadan ve Karadan Denetlendi

Hatay'da İhya Çalışmaları Havadan ve Karadan Denetlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay’da yürütülen ihya, inşa ve imar çalışmaları; Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut ve beraberindeki heyet tarafından havadan ve karadan incelendi.

Hatay'da yürütülen ihya, inşa ve imar çalışmaları; Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut ve beraberindeki heyet tarafından havadan ve karadan incelendi.

Kent genelinde gerçekleştirilen incelemelerde, deprem sonrası yeniden inşa kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Yıkımın izlerinin bulunduğu alanlarda yapımı devam eden konutlar, ticaret alanları, yollar ve meydanlar incelendi.

Hatay'da yürütülen çalışmalar kapsamında yeni yaşam alanlarının oluşturulması, ticari hayatın yeniden canlandırılması ve kentin ulaşım altyapısının güçlendirilmesine yönelik yatırımların sürdüğü belirtildi.

Yetkililer, kentin yeniden imar ve ihya çalışmalarının devlet kurumları ile ilgili kuruluşların koordinasyonunda devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul gözaltına alındı

Oktay Saral "Sıra sende" demişti! Alparslan Kuytul ve eşi gözaltında
İşte Alparslan Kuytul ve eşinin gözaltına alındığı anlar

Kuytul'un gözaltına alındığı anlar! Tutanaktaki ifadeye itiraz etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sevgilisini darbettiği gerekçesiyle ceza alan Ozan Güven’den yıllar sonra gelen itiraf

Sevgilisini darbetmişti: Ünlü oyuncudan yıllar sonra gelen itiraf
Destekçileri, Alparslan Kuytul'un bindirildiği aracın önüne yattı

Kuytul'u götürmesinler diye yaptıklarına bakın!

Gözaltındaki Alparslan Kuytul'un 15 Temmuz öncesi Erdoğan için söylediği sözler yeniden gündemde

15 Temmuz öncesi Erdoğan için söylediği sözler yeniden gündemde
İletişim Başkanlığı'ndan İsrail'in küstahlığına sert yanıt: Buna asla izin verilmeyecek

İletişim Başkanlığı'ndan İsrail'in küstahlığına sert yanıt
Almanya bu olayı konuşuyor! 'Arda Güler'in kuzeniyiz' deyip...

Almanya bu olayı konuşuyor! "Arda Güler'in kuzeniyiz" deyip...
İsmail Kartal'dan Asensio sorusuna alaycı gülüş

Bu nasıl tepki hocam? Adını duyunca suratı bu hale geldi
Fas'ın kırmızı bültenle aradığı kadın Avcılar'da yakalandı

Ülkesi kırmızı bültenle arıyordu: Türk polisi bakın nerede yakaladı