Antakya'da Orta Hasarlı Evine Yıkım Tebligatı Geldiğini Belirten Depremzede: "Sayın Murat Kurum; Hani Halkın Yanındaydınız, Sesimizi Duyun"

Güncelleme:
Hatay'ın Üzümdalı Mahallesi'nde, yıkım tebligatı alan mahalle sakinleri, evlerinin yıkılmasına tepki gösterdi. Deprem sonrası tadilat yaparak yaşadıkları binaların yıkılmasını istemeyen Mehmet Hatay, yetkililere seslendi.

Haber: Burcu Özkaya GÜNAYDIN

(HATAY) - Hatay Üzümdalı Mahallesi sakinlerinden Mehmet Hatay, rezerv alan ilan edilmemesine rağmen mahalledeki sağlam evlere yıkım tebligatı gönderildiğini belirterek, "Ben burada bir köylü olarak hayvancılıkla, çiftçilikle uğraşıyorum. Arkamda görmüş olduğunuz binada üç aile yaşıyoruz. Ben, kız kardeşim ve kardeşim. Hayatımız boyunca bir evimiz oldu. Ona da şu anda yıkım kararı verildi. Bize bir hak sahipliği çıkmadı. Köy konutu çıkmadı. Bu kış gününde, karlı havalarda nereye gideyim" sözleriyle tepki gösterdi.

Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Üzümdalı Mahallesi, rezerv ve 'riskli alan' olarak belirlenmediği halde 2024 yılı ağustos ayında önce mahalleye yıkım ekibi gelerek 70 evi yıkmak istedi. Mahallelinin tepkisi üzerine yıkım olmadı. Yeniden evine tahliye etmesi için tebligat geldiğini belirten mahalle sakini Mehmet Hatay, deprem sonrası tadilat yaparak içinde yaşamaya başladıkları binaları için verilen yıkım kararına tepki gösterdi. Üç aile aynı binada kaldığını belirten Hatay, yetkililere seslenerek mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

"Orta hasarlı evi ağır hasarlı yaptılar"

Mehmet Hatay, süreci şu sözlerle aktardı:

"Depremin ikinci ayından bu yana arkamda görmüş olduğunuz binada oturuyorum. Bir anda gelen stajyerler ve yıkım şefliğinden karar verenler, 'Eviniz orta hasarlı' dediler. Bizim gidecek yerimiz olmadığı için evin duvarlarını tadilat yaptık ve depremin üçüncü ayından itibaren içerisinde yaşamaya başladık. Evimizin 'az hasarlı'ya dönmesi için itiraz ettik ama reddedildi. Burası köy alanı olduğu için evlerin ruhsatı yok; kendi imkanlarımla güçlendirme yaptığım için binayı ağır hasara çevirdiler. Mahkemeye verdim, oradan da ret kararı geldi.

"Evimi yıkacaklar bu karlı havada nereye gideceğim?"

Ben burada bir köylü olarak hayvancılıkla, çiftçilikle uğraşıyorum. Arkamda görmüş olduğunuz binada üç aile yaşıyoruz. Ben, kız kardeşim ve kardeşim. Hayatımız boyunca bir evimiz oldu. Ona da şu anda yıkım kararı verildi. Bize bir hak sahipliği çıkmadı. Köy konutu çıkmadı. Benim bu evimi yıkıp da bu kış gününde, karlı havalarda nereye gideceğim? Sayın Kaymakamımız, Valimiz, Cumhurbaşkanımız ve Sayın Murat Kurum; hani halkın yanındaydınız? Biz de bir Türk vatandaşı olarak sizden ricada bulunuyoruz; bize evlerimizi bırakın. Ben hak sahipliği istemiyorum, ev istemiyorum, devletten güçlendirme dahi istemiyorum. Sayın Vekilimiz Hüseyin Yayman, orta hasarlı evlerin yıkılmayacağını söylemişti; ne oldu da bu kararlar değişti? Bizim halimiz ne olacak? Allah rızası için sesimizi duyun. Bizim devletimize boynumuz kıldan ince ama bu 35 kişi sokakta kalır mı, konteynere sığar mı? Lütfen derdimize derman olun."

Kaynak: ANKA / Yerel
