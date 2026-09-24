Hatay'da sosyal proje toplantısında 9 bin 605 çocuğun ihtiyaçları takip edildi

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Hatay Valiliği himayesinde yürütülen sosyal projeler ile sosyal destek çalışmalarının değerlendirildiği toplantı; Vali Mustafa Masatlı, eşi Esra Masatlı, vali yardımcıları, kaymakamlar ve eşleri ile ilgili kurum müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda, toplumun farklı kesimlerinin sosyal hayata katılımını ve yaşam koşullarını desteklemeye yönelik yürütülen çalışmalar ele alındı. Bu kapsamda Yüreğimizdeki Işık Projesi, koruyucu aile çalışmaları, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının faaliyetleri, Hatay Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi, kadın kooperatifleri ve coğrafi işaret çalışmaları hakkında sunumlar yapıldı.

Yüreğimizdeki Işık Projesi kapsamında bugüne kadar 9 bin 605 çocuğun ihtiyaçlarının takip edildiği belirtildi. Sosyal Zimmet Modeli doğrultusunda çocukların ve ailelerin eğitim, sağlık ve sosyal destek başta olmak üzere ihtiyaçlarının yerinde tespit edilmesi ve ilgili kurumların koordinasyonuyla çözüme kavuşturulmasına yönelik çalışmaların değerlendirildiği bildirildi.

Toplantıda koruyucu aile çalışmaları da gündeme gelirken, Hatay'da yürütülen uygulamaların iki kez Cumhurbaşkanlığı tarafından ödüle layık görüldüğü ifade edildi. Çocukların güvenli ve aile ortamında yetişmelerine yönelik çalışmaların geliştirilmesine ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yürütülen sosyal destek ve takip çalışmaları ile Hatay Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi bünyesindeki faaliyetler de toplantının gündeminde yer aldı. Merkezde hizmet veren Ortez-Protez Merkezi'nin ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik çalışmaları hakkında da bilgi verildi.

Kadın kooperatiflerinin üretim, pazarlama, markalaşma ve sürdürülebilirlik kapasiteleri değerlendirilirken, kadınların üretim ve ekonomik hayata katılımını güçlendirmeye yönelik çalışmalar ele alındı. Hatay'ın yerel üretim kültürünün ve ürünlerinin ekonomik değere dönüştürülmesini amaçlayan coğrafi işaret çalışmalarında yürütülen tescil ve tanıtım faaliyetleri de görüşüldü.

Toplantıda değerlendirmelerde bulunan Vali Mustafa Masatlı, 6 Şubat depremlerinin ardından Hatay'da sürdürülen ihya, inşa ve imar çalışmalarının yanı sıra sosyal iyileştirme çalışmalarının da devam ettiğini belirtti. Çocuklar, kadınlar, engelli vatandaşlar ve ihtiyaç sahibi ailelere yönelik çalışmaların sahada koordineli şekilde yürütülmesinin önemine dikkat çekildi.

Toplantının sonunda sosyal projelerin etkinliğinin artırılması, kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi, tespit edilen ihtiyaçların yerinde ve zamanında karşılanması ve Valilik himayesinde yürütülen sosyal çalışmaların ilçe bazında düzenli olarak takip edilmesine ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı