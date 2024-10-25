Hatay'da Sağlıkta Dönüşüm Protestosu

Haber: Burcu Özkaya Günaydın

(HATAY) - Hatay'da siyasi parti, sendika ve sivil toplum kuruluşları, bebek ölümleri ve sağlıkta dönüşüm programını protesto etti. Açıklamada, yaşananların sağlıkta yozlaşma ve sistem çöküşünün ağır sonucu olduğuna dikkat çekildi.

Hatay'da çok sayıda vatandaş sağlıkta dönüşüm programı ve bir süredir gündeme gelen özel hastanelerde bebek ölümlerini yürüyüş ve basın açıklaması ile protesto etti. El- Arabi Türbesi'nden "Sağlıkta ticaret ölüm demektir" pankartı ile başlayan yürüyüş, "sağlıkta dönüşüm enkaz altında", "sağlıkta dönüşüm ölüm demektir" sloganları eşliğinde Necmi Asfuroğlu Anadolu Lisesi önünde son buldu. Vatandaşlar, lisenin önünde basın açıklaması yaptı.

"Sağlık barınma, beslenme, siyasal süreçlerle bağlantılı"

Vatandaşlar adına açıklama yapan Mihriban Yıldırım, meydana gelen olayların sağlık sistemin çöküşün ve yozlaşmanın en ağır sonuçlarından biri olduğunu söyledi. Sağlıkta dönüşüm programıyla birlikte beyaz reformların sonuçlarının hayata mal olduğunun altını çizen Yıldırım, şunları söyledi:

"Bizler sağlıkta dönüşümün ağır sonuçları olacağını dile getirdik. Ancak biz olacakları söylerken AKP iktidarı halkın rızasını çeşitli yöntemlerle oluşturmaya başlamıştı. Sağlıkta kuyruk sorununu, hastanelere erişim sorununu söyleyerek oy istedi. Ancak bugün hayatımıza kast eden bir sağlık sistemi içerisindeyiz. Sağlık, sağlıklı olma hali tüm nedenlerle ele alınmalıdır. Bizler depremde en açık haliyle deneyimledik. Sağlığın barınma, beslenme, ekonomik koşullar, işsizlik, ulaşım yani sosyal ekonomik siyasal süreçlerle ilgili olduğunu bir kez daha gördük. Bu anlamda sağlık fiziksel, bedensel, sosyal iyilik hali, eşitlik ve demokrasi ile ilgilidir. Yönetenler sadece sonuçlarıyla ilgilenerek, sağlıksızlık halinden kar etmeye heveslenen bir sağlık sisteminde ısrar etti."

"TTB'yi takip etseydiniz bebek ölümlerini bulurdunuz"

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yöneticisi Doktor Ali Kanatlı da şöyle konuştu:

"Daha da büyük cezayı bu sistemi getirenlerin almasını isteriz. Yıllardır TTB olarak sağlığın hak olduğunu, satın alınamayacağını söyledik. Sağlık Bakanlığı'nın ucube yönetmelik çıkaran işe yaramaz bürokratlarına sesleniyorum; siz orda boş işlerle uğraşmayın. TTB raporlarını takip edin. TTB pandemide olduğu gibi uyardı. Sizler TTB'yi takip etmiş olsaydınız, bebek ölümlerinin nedenlerini bulurdunuz. Daha iki önce TTB'nin 18'nci ay raporunu okuduk. TTB şunu dile getirdi; Bir yerde bebek ölüm hızı artıyor. Avrupa'da bin bebekten iki ya da üçü ölürken Türkiye'de on tanesi ölüyor."