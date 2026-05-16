Kurban Bayramı öncesi hayvan satış noktalarında denetim

Hatay'da Kurban Bayramı öncesinde bulaşıcı hayvan hastalıklarının önlenmesi ve vatandaşların sağlıklı kurbanlıklara ulaşabilmesi amacıyla il genelinde hayvan satış noktaları ile yol kontrollerinde denetimler sıklaştırıldı.

Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla ilgili kurum ekipleri tarafından il genelinde denetim ve kontrol faaliyetleri aralıksız sürdürülüyor. Yetiştiricilerin mağduriyet yaşamaması, bulaşıcı hayvan hastalıklarının önlenmesi ve olası salgın risklerinin engellenmesi amacıyla gerçekleştirilen uygulamalarda ekipler sahada yoğun mesai harcıyor.

İlçe müdürlüklerinde görevli denetim personelleri tarafından yol kontrolleri ile hayvan satış yerlerine yönelik denetimlerin titizlikle devam ettiği belirtildi. Yapılan kontrollerde hayvan sevkleri, veteriner sağlık raporları, küpe ve kayıt bilgileri ile hayvan sağlığına ilişkin unsurların mevzuat kapsamında incelendiği kaydedildi.

Yetkililer, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir kurbanlık hayvanlara ulaşabilmesi, hayvan hareketlerinin kontrollü şekilde yürütülmesi ve hayvan sağlığının korunması amacıyla denetimlerin Kurban Bayramı sonuna kadar kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. - HATAY

