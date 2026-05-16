Haberler

Kurban Bayramı öncesi hayvan satış noktalarında denetim

Kurban Bayramı öncesi hayvan satış noktalarında denetim
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'da Kurban Bayramı öncesi bulaşıcı hayvan hastalıklarını önlemek ve sağlıklı kurbanlık temini için satış noktaları ve yol kontrollerinde denetimler artırıldı. Ekipler, hayvan sevkleri, sağlık raporları ve küpe kayıtlarını titizlikle inceliyor.

Hatay'da Kurban Bayramı öncesinde bulaşıcı hayvan hastalıklarının önlenmesi ve vatandaşların sağlıklı kurbanlıklara ulaşabilmesi amacıyla il genelinde hayvan satış noktaları ile yol kontrollerinde denetimler sıklaştırıldı.

Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla ilgili kurum ekipleri tarafından il genelinde denetim ve kontrol faaliyetleri aralıksız sürdürülüyor. Yetiştiricilerin mağduriyet yaşamaması, bulaşıcı hayvan hastalıklarının önlenmesi ve olası salgın risklerinin engellenmesi amacıyla gerçekleştirilen uygulamalarda ekipler sahada yoğun mesai harcıyor.

İlçe müdürlüklerinde görevli denetim personelleri tarafından yol kontrolleri ile hayvan satış yerlerine yönelik denetimlerin titizlikle devam ettiği belirtildi. Yapılan kontrollerde hayvan sevkleri, veteriner sağlık raporları, küpe ve kayıt bilgileri ile hayvan sağlığına ilişkin unsurların mevzuat kapsamında incelendiği kaydedildi.

Yetkililer, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir kurbanlık hayvanlara ulaşabilmesi, hayvan hareketlerinin kontrollü şekilde yürütülmesi ve hayvan sağlığının korunması amacıyla denetimlerin Kurban Bayramı sonuna kadar kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yunanistan, Türkiye'deki müfredat değişikliğinden rahatsız oldu

Yunan basınına manşet oldu

Samsun'da İHA düştü! Büyük panik yaşandı, evlerde hasar oluştu

Büyük panik! Karadeniz'deki ilimize İHA düştü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Teknoloji devi Foxconn üretim üssünü İstanbul'a taşıyor

Teknoloji devi üretimi Vietnam’dan İstanbul’a taşıyor
Fenerbahçe'ye Arda piyangosu! Kasa dolacak

Yine Fenerbahçe'nin kasasını dolduracak
Torreira'nın ağladığını gören taraftarlar aynı yorumu yaptı

Bu halini gören herkes aynı yorumu yapıyor

Ekranlarda yaprak dökümü! 4 dizi birden final yapıyor

Ekranlarda yaprak dökümü! 4 dizi birden final yapıyor
Binlerce tweet attılar! Fener taraftarı Jesus'u istemiyor

Gece yarısı kıyamet koptu!

Görüntü İstanbul'daki gölden! Kilometrelerce boru hattı çıktı

Görüntü İstanbul'dan! Kilometrelerce boru hattı çıktı
Koç Ailesi'nin Bahçeli'ye verdiği hediyenin sırrı! Değeri dudak uçuklatıyor

Bahçeli'ye verilen hediyenin sırrı! Değeri dudak uçuklatıyor