Hatay'da aracına aldığı yolcudan düşen telefonu günlerdir sahibine ulaştırmaya çalışıyor

Hatay'da hava sıcak diye aracına aldığı yolcuların düşürdüğü cep telefonunun sahibini bulmak için günlerdir çaba gösteren Duygu Karasu, telefonu sahibine ulaştırmak istiyor.

Antakya ilçesi Üçgedik Mahallesi'nde yaşayan Duygu Karasu, geçtiğimiz salı günü Gülderen Mahallesi'nden Dikmece Mahallesi'ne giderken yol kenarında gördüğü iki kadın ve bir çocuğu araca alarak gidecekleri yere bırakmak istedi. Havanın sıcak olması nedeniyle yardımcı olmak amacıyla yolcuları aracına alan Karasu, onları Dikmece 6'ncı bölgede indirdikten sonra yoluna devam etti. Olaydan bir gün sonra Karasu, aracını yıkamaya verdi. Oto yıkamacı aracı temizlerken arka koltukta, Iphone 11 marka beyaz renkte bir telefon fark etti. Telefonu bulması üzerine oto yıkamacının haber vermesiyle Karasu, telefonu alıp şarjını doldurduktan sonra ekran resmindeki kadının aracına aldığı kadınlardan biri olduğunu fark etti. Telefonun ekran kilidinin olması üzerine sahibine ulaşamayan Karasu, telefonun sahibine ulaşmak istiyor.

"Ağlayanın malı gülene yar olmaz diyerek telefonu sahibine ulaştırmak en güzel şeydir"

Aracına aldığı kadından düşen telefonu sahibine ulaştırmak isteyen Duygu Karasu, "Geçtiğimiz salı günü Gülderen Mahallesi'ne gitmek için Dikmece Mahallesi'nden geçiyordum. Dikmece Mahallesi ana yolunda iki kadın ve bir çocuk gördüm. Ben de hava sıcak olduğu için gidecekleri yere kadar arabama buyur ettim. Arabaya aldım ve sonrasında Dikmece 6'ncı bölgeye gideceklerini söylediler. Önce kararsız kaldılar yabancı olduğum için sonra binmeye karar verip araca bindiler. Aracımla inmek istedikleri yerde indirdim. Ben gideceğim yere gittim. Dün de arabayı yıkamaya vermiştik. Oto yıkamacısı arabanın içinde bir telefon buldu. Eşim beni arayıp araçta telefon bulunduğunu ve kimin olduğunu sordu. Ben de önce bilmediğimi söyledim, sonra arabaya iki kadın aldığımı hatırladım ve onların düşürmüş olabileceğini düşündüm. Telefonu şarj edip açtığımızda ekranda gördüğüm resimdeki kadın, arabaya aldığım kadınlardan birine aitti. Salı gününden bu yana sahibine ulaşmaya çalışıyorum ve henüz bulamadım. Umarım buradan sesimi duyarlar ve sahibi bana ulaşır. Iphone 11 marka beyaz renk telefondu. Umarım sahibi bize bir yerlerden görür ve bir şekilde ulaşır. Telefonda şifre olduğu için maalesef giremiyoruz. Telefondan anlayan birine de sordum, ekran kilidini kırıp ailesine ulaşmak için ama maalesef ekran kilidi kırılamadığı için sahibine ulaşamadım. Bir de telefonu ne imkanlarda aldığını bilmiyorum. İçerisinde ister istemez hatıraları vardır. Hani derler ya ağlayanın malı gülene yar olmaz. Sahibine ulaştırmak en güzel şeydir" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı