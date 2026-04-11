Antakya ve Reyhanlı'da hac seminerleri düzenlendi

Hatay'ın Antakya ve Reyhanlı ilçelerinde kutsal topraklara gitmeye hazırlanan hacı adaylarına yönelik hac seminerleri gerçekleştirildi.

Antakya ve Reyhanlı ilçe müftülükleri koordinesinde düzenlenen seminerlere Hatay İl Müftüsü Necati Şafak, İl Müftü Yardımcısı Hasan Fındık ile Hatay Hac ve Umre Şube Müdürü Memiş Kelletaş katıldı.

Seminerlerde hac ibadetinin rükünleri, kutsal topraklarda yürütülecek hizmetler, yolculuk süreci ve ibadet sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında hacı adaylarına teknik ve manevi bilgiler verildi.

Programda konuşan İl Müftüsü Necati Şafak, hacı adaylarına hayırlı yolculuklar dileyerek ibadetlerinin kabul olmasını temenni etti.

Seminerler, hacı adaylarının sorularının cevaplandırılmasıyla sona erdi. - HATAY

