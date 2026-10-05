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Hatay'da GEDAŞ toplantısında anahtar teslim süreçleri ve koordinasyon ele alındı

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Hatay'da GEDAŞ toplantısında anahtar teslim süreçleri ve koordinasyon ele alındı
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Hatay Valisi Mustafa Masatlı başkanlığında, ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla GEDAŞ Değerlendirme Toplantısı yapıldı. Toplantıda, tamamlanan konut ve iş yerlerinin hak sahiplerine teslimine yönelik anahtar teslim süreçleri ve kurumlar arası koordinasyon ele alındı.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı başkanlığında, ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla Emlak Yönetim ve Gayrimenkul Değerleme A.Ş. (GEDAŞ) Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, Hatay genelinde yapımı tamamlanan konut ve iş yerlerinin hak sahiplerine teslim edilmesine yönelik yürütülen anahtar teslim süreçlerinin güncel durumu ele alındı.

Sahada devam eden çalışmalar ve anahtar teslim süreçlerinde gelinen son aşamanın da değerlendirildiği toplantıda, vatandaşların yeni konut ve iş yerlerine kavuşmasına yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda ayrıca GEDAŞ anahtar teslim ofislerinin mevcut durumu ve yürütülen işlemler değerlendirildi. Anahtar teslim süreçlerinin daha hızlı, düzenli ve koordineli şekilde yürütülmesine yönelik yapılacak çalışmalar ele alındı.

Toplantıda, tamamlanan konut ve iş yerlerinin hak sahiplerine teslim süreçlerinin etkin şekilde yürütülmesi amacıyla kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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