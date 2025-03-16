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Hatay'da Feci Kaza: 6 Kişi Hayatını Kaybetti, Yaralı Genç Yaşadığı Anları Anlattı

Hatay'da Feci Kaza: 6 Kişi Hayatını Kaybetti, Yaralı Genç Yaşadığı Anları Anlattı
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Hatay'da yaşanan kazada 6 kişi yaşamını yitirirken, kazadan yaralı olarak kurtulan 17 yaşındaki İsmail Aşkar, kaza anını hatırlamadığını ve hastanede gözlerini açtığını söyledi. Aşkar, olayın kendisini çok üzdüğünü belirtti.

Hatay'da 6 kişinin öldüğü kazadan yaralı olarak kurtulan 17 yaşındaki İsmail Aşkar, feci kazada yaşadıklarını anlattı. Kazayı hatırladıkça kötü olduğunu ifade eden Aşkar, "Kaza anını hatırlamıyorum ve gözlerimi açtığımda hastanedeydim" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Antakya-Reyhanlı yolu Üzümdalı Mahallesi mevkiinde Yusuf Y. idaresindeki 31 C 004 plakalı servis minibüsü, yol kenarındaki levhaya ardından park halindeki 31 B 2646 plakalı tıra çarpmış ve kazada 6 kişi ölmüştü. Feci kazada 8 kişi de yaralanmıştı. Kaza yapan araçta bulunanların aynı fabrikada çalıştığı ve iş çıkışı Antakya ilçesi Bohşin Mahallesi'ne gittikleri öğrenilmişti. Kazada yaralanan minibüs şoförüyle birlikte 4 kişi hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Minibüs şoförü Yusuf Y. Tedavisinin ardından mahkemece tutuklandı. Başından ve belinden yaralı olarak kurtulan 17 yaşındaki İsmail Aşkar, feci kazda yaşadıklarını anlattı. Kaza anını hatırlamadığını ve birden gözlerini hastanede açtığını söyleyen Aşkar, kazayı hatırladıkça üzüldüğünü ifade etti.

"Kaza anını hatırlamıyorum ve gözlerimi açtığımda hastanedeydim"

6 kişinin öldüğü kazada yaralı olarak kurtulan İsmail Aşkar, "Minibüste 16 kişiydik. Minibüste en arkadan bir öndeki koltuktaydım. İşten eve doğru geliyorduk ve birden kaza oldu. İşten köye doğru iftara geliyorduk, kaza gününde oruçluydum. Belimde, kafamda ağrılarım ve dikişler var. Kazayı hatırlamak istemiyorum, kötü oluyorum. Kaza anını hatırlamıyorum, birden gözlerimi açtığımda hastanedeydim. Arkadaşlarım için Allah rahmet eylesin ve mekanları cennet olsun" dedi.

"Biz ilk başta ufak kaza sanmıştık, kazayı gördüğümüzde herkes dağılmıştı"

Kazayla birlikte çok üzüldüklerini ifade eden İsmail Aşkar'ın babası Mustafa Aşkar, "Bizi bırakın kaza Türkiye'yi üzüldü. Kazada 6 canımız vefat etti. Ölenlerden 3 kişi akrabamdı. Benim oğlum da oradaydı. Allah ölenlere rahmet eylesin ve yaralılara şifa versin. Kazayı görünce içim parçalandı. İşten geliyorlardı. Ramazan ilk gününde iftara geliyorlardı. Kaza oldu diye haber geldi. Biz ilk başta ufak kaza sanmıştık. Kazayı gördüğümüzde herkes dağılmıştı. O an çok üzüldük" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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