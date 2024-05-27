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Hatay'da Devasa Çukur Vatandaşları Endişelendiriyor

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde aşırı yağışlar sonrası meydana gelen çökmeyle oluşan 4 metre genişliğe sahip devasa çukur, vatandaşlarda merak uyandırdı. Çukurun yolun altında olması nedeniyle tehlike arz ettiği belirtiliyor.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde aşırı yağışlar sonrası meydana gelen çökmeyle oluşan 4 metre genişliğe sahip devasa çukur, vatandaşlarda merak uyandırdı.

Hatay'da geçtiğimiz günlerde etkili olan kuvvetli yağış sonrası Dörtyol ilçesi Amanos Dağı eteklerindeki asfalt yolun kenarında çökme meydana geldi. Kuzuculu - Üçkoz yayla yolu Karapüren mevkiinden geçen asfalt yolda çökmeyle birlikte yaklaşık 8 metre derinliğinde iç kısmı 4 metre genişliğe sahip olan devasa çukur oluştu. Kendiliğinden ortaya çıkan çukur, doğa tutkunu Nazım Sönmez tarafından fark edildi. Yol kenarında olması sebebiyle tehlike arz eden çukur merak uyandırdı.

Amanos dağlarında keşif ve geziler yaptıklarını belirten doğa tutkunu Nazım Sönmez, oluşan çukurun tehlike arz ettiğini belirterek, "Yağmurlu bir havada Amanos dağlarında gezi yaparken yolun altına doğru ilerleyen kendiliğinden oluştuğunu düşündüğümüz derin bir çökme ile karşılaştık. İçerisine girdiğimizde bir mağara mı yoksa geçmiş yıllarda bölgede yapılan maden arama çalışmasına bağlı bir çökme mi anlayamadık. Ancak oluşan çukur günde yüzlerce aracın geçtiği asfalt yolun altında olması nedeniyle tehlike arz ediyor. Bizler elimizden geldiğince yoldan geçen sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyoruz. Yetkili birimlerimizin burada inceleme yapmaları ve gerekli önlemleri almalarını istiyoruz" dedi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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