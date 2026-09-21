Hatay'da depremde iş yeri yıkılan kadın, el açması makarna üretimiyle iş kurdu

Hatay'da depremde iş yeri yıkılan tarih bölümü mezunu Gökçe Yılmaz Çilingir, asrın felaketinin ardından eğitim alarak açtığı makarnacıda, gastronomi şehrinde vatandaşlara el yapımı makarnayı sevdirdi.

Evlendikten sonra eşinin işi gereği Hatay'da yaşamaya başlayan 35 yaşındaki Gökçe Yılmaz Çilingir, Pamukkale Üniversitesi tarih bölümünden mezun olup eski çağ ana bilim dalı üzerinde Sinop'ta yüksek lisans yaptı. Yeni taşındığı kentte iş yeri açma hayali olan Çilingir, evcil köpeğinden ilham alarak pet kuaförlüğü iş yerini açtı. Çilingir'in iş yeri, 6 Şubat depreminde yerle bir oldu ve hayalleri yarıda kaldı. Depremin ardından tekrar iş yeri açmak isteyen Çilingir, memleketinde öğrendiği Sinop mantısını ve eriştesini İtalya'nın makarna kültürüyle harmanlamak amacıyla eğitimler aldı. Makarna yemekleri hakkında aldığı eğitimlerin ardından Çilingir, gastronomi şehri olan kentte el açma makarna üreterek vatandaşlara farklı bir lezzet tattırmaya başladı. Tarih bölümünden mezun olup pet kuaförlüğü iş yeri açan Çilingir, depremin ardından yıkılan iş yerinin yerine makarna kültürünü yansıttığı iş yerinde hayat mücadelesini sürdürüyor.

"Depremde iş yerimiz yıkıldı ama yeniden ayağa kalkmayı başardık"

Depremde iş yerinin yıkıldığını ve yeniden Hatay'da yaşama tutunduğunu dile getiren Gökçe Yılmaz Çilingir, "Ben aslen Sinopluyum ama 2018 yılında evlenince eşimle birlikte buraya geldik ve Hatay'a yerleştik. Benim bir tane köpeğim var ve ondan ilham alarak burada bir iş yapmak istedim. Pet kuaförlük sürecine başladım, eğitimini aldım ve kendimi geliştirdim. Pet kuaförlük iş yerini açtım ve sonrasında her şey çok güzel ilerliyordu. Hayatımızı düzene sokmuştuk ama sonrasında 6 Şubat depremi oldu. Depremde iş yerimiz ne yazık ki yıkıldı ve yağmalandı. Bizim düzenimiz de bozuldu ve memlekete döndük. Orada üç ay boyunca kaldık ve toparlanmaya çalıştık. Kafamızı toparladığımızda sonrasında Sinop'ta değil de Antakya'da daha iyi olacağımıza karar verdik. Çünkü Hatay'ı ve Antakya'yı çok seviyoruz. Burada daha iyi hissediyoruz. Kendinizi buraya ait hissediyoruz ve tekrardan buraya döndük. Ben yine ne yapabilirim ve nasıl kendimi geliştirebilirim diye düşünmeye başladım. Yemek yapmayı çok sevdiğim için Karadeniz'den bir ilham alarak Sinop mantısını buraya getirmeyi planladım. Erişte kültürünü İtalya'yla birlikte harmanlayıp insanlara sunmaya çalışıyorum" dedi.

"Tarih bölümünden mezun olup yüksek lisansımı tamamladıktan sonra pet kuaförlük sürecim oldu, eğitimini alıp kendimi geliştirdim ve makarnacıyı açtım"

Tarih bölümünde yüksek lisans yapan ve depremden önce pet kuaförü işletmesi bulunan Gökçe Yılmaz Çilingir, depremin ardından makarna üretimi hakkında eğitim alarak iş yerini açtığını belirterek "Makarnayı el yapımı olarak açıyorum ve parmesan tekerinde aromasını alarak servis ediyorum. Bunun da eğitimini aldım ve kendimi geliştirdim. Kentte çok fazla et yemeği ağırlıklı ve insanların oturmuş damak zevkleri var. Bunu aşmak çok zor ve ben de çok seviyorum ama artı bir seçenek olarak makarna da var. Onu da deneyebilirler. Kültürü aşmak gibi bir niyetim yok ama ben sadece seçenek olsun istedim. Antakya'nın artı bir seçeneği olur diye gelip, denemek isterler. Ben üniversiteyi Denizli Pamukkale Üniversitesi'nde okudum ve sonrasında yüksek lisansımı Sinop'ta yaptım. Köpeğimden ilham alarak pet kuaförlük süreci oldu, işler iyi giderken sonrasında deprem oldu ve ne yazık ki çok zor günler geçirdik. Sonrasında da makarna eğitimi aldım ve sonrasında da makarna ve mantı üretimi yaparak insanlara tattıracağım bir işyerini açtım. Kendim markamı oluşturmaya çalışıyorum. Tarih bölümünden mezun olup yüksek lisansımı tamamladıktan sonra pet kuaförlük sürecim oldu, eğitimini alıp kendimi geliştirdim ve makarnacıyı açtım. Burada olmaktan da çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı