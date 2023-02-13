Hatay'da depremde hayatını kaybeden uzman çavuş Kars'ta toprağa verildi Yerel Haberler Hatay'da depremde hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Selçuk Bulut, memleketi Kars'ta toprağa verildi. Hatay'da depremde hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Selçuk Bulut, memleketi Kars'ta toprağa verildi. Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen iki büyük depremde Hatay'da yıkılan binada enkaz altında kalarak ailesiyle birlikte hayatını kaybeden Jandarma Uzman Selçuk Bulut'un cenazesi, Kars'ın Arpaçay ilçesi Telek köyüne getirildi. Köy camisinde kılınan cenaze namazına Bulut'un ailesinin yanı sıra Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Arpaçay Kaymakamı Mustafa Uğur Özerden, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, MHP İl Başkanı Tolga Adıgüzel ve vatandaşlar katıldı. Uzman Çavuş Selçuk Bulut'un cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Uzman Çavuş Selçuk Bulut'un eşi Medine Bulut, çocukları Kağan Enes Bulut, Oğuz Ali Bulut ve baldızı Seher Sönmez ise Diyarbakır'da toprağa verildi. - KARS Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Selçuk Hatay Kars Yerel Haberler

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