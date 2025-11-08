Hatay'da Deprem Sonrası 5 Yeni Köprülü Kavşak Hizmete Açıldı

Hatay'ın Antakya ilçesinde deprem sonrası güçlendirilen ulaşım ağıyla birlikte 5 köprülü kavşak, vatandaşların hizmetine açıldı. Kent ulaşımında 'kilit kavşak' olarak ifadelendirilen Habibi Neccar kavşağında yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Vali Musatafa Masatlı, 230 metre uzunluğa sahip köprülü kavşağın 2026 yılı Ocak ayında hizmete açılacağını söyledi.

Depremin yaralarının sarıldığı Hatay'da ihya ve inşa çalışmaları hızla sürüyor. Depremin büyük yıkım yaptığı Antakya ilçesi yeniden inşa edilirken kentin ulaşım ağıda güçlenerek yenileniyor. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün ilçe genelinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında çevre yolu üzerinde bulunan 5 köprülü kavşakta çalışmalar tamamlandı ve hizmete açıldı. Kentte trafik yoğunluğunun olduğu ve 'kilit kavşak' olarak ifadelendirilen Habibi Neccar Kavşağı'nda da çalışmalar kısa süre önce başlamıştı. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Habibi Neccar kavşağında yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek açıklamalarda bulundu.

"İnşa edilen köprü; 230 metre uzunluğunda, 8 ayak üzerine planlandı"

Kentte 5 farklı kavşağın Karayolları Genel Müdürlüğü'nün çalışmalarıyla hizmete alındığını ifade eden Vali Masatlı, Habibi Neccar kavşağında 230 metre uzunluğunda 8 ayak üzerine köprü yapıldığını dile getirerek "Yeniden ayağa kalkan, değişen ve gelişen şehrimizde bu gelişmelere bağlı olarak, yeni ihtiyaçlar da doğdu. Bunlar biri de yeni yollar ve kavşaklar idi. Bu kapsamda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın koordinasyonunda, karayolları genel müdürlüğümüz tarafından, hummalı bir çalışma başladı. Bu süreçte sizlerle birlikte daha önce incelemesini yaptığımız, 5 kavşağımızı hizmete aldık. Bir önemli projemizi de bugün, birlikte inceliyoruz. Habibi Neccar Farklı Seviyeli Kavşak Projemiz kapsamında, inşa edilen köprü, 230 metre uzunluğunda, 8 ayak üzerine planlandı. Her bir ayak için, 24'er fore kazık çakılıyor. Toplamda Habibi Neccar Kavşağımız, 192 adet fore kazığın ve dolgunun üstünde yükselecek ve, vatandaşlarımızın güvenli ulaşımını sağlayacaktır. Kavşağımız tamamlandığında; Reyhanlı-Altınözü istikameti ile Samandağ istikameti arasında, transit geçiş imkanı sağlanacaktır" dedi.

"İnşallah Ocak ayı içerisinde kavşağımız tamamlanıp, vatandaşlarımızın hizmetine sunulacaktır"

Habibi Neccar kavşağında yürütülen çalışmaların 24 saat esasına göre ilerlediğini ifade eden Vali Masatlı, kavşaktaki çalışmaların 2026 yılı Ocak ayında tamamlanacağını belirterek "Böylece hem vatandaşlarımızın günlük yaşam kalitesi artacak, hem de ticari, sosyal ve ekonomik hareketlilik güç kazanacaktır. Kavşağın en kısa sürede tamamlanarak hizmete açılabilmesi için, 24 saat esaslı çalışma planlanmıştır. Çalışmalar sebebiyle mevcut kavşak dönüşleri kapatılmış olup, kavşak yan yolları ve alternatif güzergahlar ile ulaşım sağlanmaktadır. Bu noktada, zaman zaman trafik yoğunluğumuz meydana gelmektedir. Vatandaşlarımızdan müsterih olmalarını ve, biraz sabır göstermelerini diliyoruz. Buradaki çalışmaların hızlıca tamamlanması için, az evvel de belirttim sizler de görüyorsunuz, hummalı bir çalışma var. İnşallah Ocak ayı içerisinde kavşağımız tamamlanıp, vatandaşlarımızın hizmetine sunulacaktır. Devletimizin tüm kurumlarıyla el ele, milletimizin inancı ve azmiyle, Hatay'ı daha dirençli, daha yaşanabilir ve daha modern bir şehir" haline getirme yolunda, kararlılıkla ilerliyoruz ifadelerini kullandı. - HATAY