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Hatay'da Deprem Mezarlığına Bayram Ziyareti

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Hatay'da vatandaşlar, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde deprem mezarlığına akın etti. Afetzede vatandaşlar, yakınlarının mezarları başında göz yaşlarına hakim olamadı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da 25 bine yakın insan vefat etmişti. Asrın felaketinde en büyük yıkımın olduğu Hatay'da depremde ölen vatandaşlar defnetmek için Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde deprem mezarlığı oluşturulmuştu. Afetzede vatandaşlar, Ramazan Bayramı'nın ilk saatlerinde yakınlarının mezarlarını ziyaret için deprem mezarlığına akın ettiler. Yakınlarının mezarı başında gözyaşlarına hakim olamayan vatandaşlar, dua ederek ölen yakınlarına rahmet diledi.

Depremde vefat eden yeğenlerinin mezarlarını ziyarete geldiğini belirten Halime Güngören, "Abimin kızı burada, yeğenlerim burada. Onları ziyarete geldim. Duygularımı anlatamam, hiç böyle planlamadık. Sözlerin bittiği yer. Acımız hiç eskimeyecek, her zaman böyle taze kalacak. Duygularımı dile dökemiyorum" dedi.

"Bizim bayramımız mezarlıkta, başka bayramımız yok bizim"

Depremde yakınlarını kaybeden İbrahim Erol, bayramı mezarlıkta geçireceklerini belirterek "Bu gün bize bayram yoktur. Torunlarım öldü, yeğenlerim öldü. Kardeşlerim, bacım öldü. Biz çok üzgünüz. Bizim bayramımız mezarlıkta, başka bayramımız yok bizim. Rabbimden geldi çok şükür. Rabbim beterinden saklasın" dedi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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