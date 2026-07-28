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CHP’de üç ilçede toplu istifa: YENİ Parti’ye geçtiler

CHP’de üç ilçede toplu istifa: YENİ Parti’ye geçtiler
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Haber: Erhan ÖZMEN (HATAY) - CHP’nin Hatay’da Yayladağı, İskenderun ve Dörtyol ilçe başkanları ile yönetim kurulları toplu olarak partilerinden istifa ettiklerini ve siyasi çalışmalarını bundan sonra YENİ Parti çatısı altında sürdü

Haber: Erhan ÖZMEN

(HATAY) - CHP'nin Hatay'da Yayladağı, İskenderun ve Dörtyol ilçe başkanları ile yönetim kurulları toplu olarak partilerinden istifa ettiklerini ve siyasi çalışmalarını bundan sonra YENİ Parti çatısı altında sürdüreceklerini duyurdu.

CHP Yayladağı İlçe Başkanı Hüseyin Devrim Kına, ilçe yöneticileri, üyeler ve vatandaşlarla yaptıkları değerlendirmeler sonucunda CHP'nin ilçede artık karşılığının kalmadığı kanaatine vardıklarını belirterek, ilçe başkanlığı ve yönetim kurulu olarak toplu istifa kararı aldıklarını açıkladı. Kına, mücadelelerini YENİ Parti çatısı altında sürdüreceklerini söyledi.

CHP İskenderun İlçe Başkanı Hüseyin Derin de ilçe yönetimi ile kadın ve gençlik kollarıyla birlikte toplu istifa ettiklerini bildirdi. Türkiye'nin yeni bir siyasal anlayışa ve topluma umut verecek yeni bir yürüyüşe ihtiyaç duyduğunu savunan Derin, siyasi mücadelelerine YENİ Parti'de devam edeceklerini ifade etti.

CHP Dörtyol İlçe Başkanı Ahmet Ekiz de ilçe yönetimiyle birlikte hem CHP üyeliğinden hem de görevlerinden istifa ettiklerini, YENİ Parti çatısı altında siyasi çalışmalarını sürdüreceklerini ve önümüzdeki günlerde YENİ Parti Dörtyol İlçe Teşkilatı'nın oluşturulması için çalışmalara başlayacaklarını kaydetti.

Kaynak: ANKA
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