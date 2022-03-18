Hatay'da Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü kutlandı

ÇANAKKALE (İHA) - Hatay'da 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla Antakya Şehitliği'nde tören düzenlendi.

Buradaki program çelenklerin sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Hatay Valisi Rahmi Doğan anıt şeref defterini imzaladı. Vali Doğan, "Dünyada eşi benzeri görülmemiş çetin bir savaşa sahne olan, toprağın her zerresinin şehit kanı ile sulandığı 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Gününün 107. yıl dönümünü kutlamak üzere sizlerin huzurunda olmanın gurur ve onurunu yaşamaktayız. Sizler; Çanakkale'de, Sarıkamış'ta, Kurtuluş Savaş'ında, Kıbrıs Barış, Harekatı'na, terörle mücadelede, 15 Temmuz hain darbe girişiminde, yurtiçinde ve yurtdışında vatan, bayrak, istiklal ve ulusal değerlerimiz, uğruna en kıymetli varlıklarınız olan canlarınızı feda ettiniz. Çanakkale Destanını yazan isimsiz kahramanların torunları olarak, bizlere emanet edilen Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet payidar kılmak, Şehitlerimizin uğruna canlarını feda ettikleri kutsal vatan toprağını ve mukaddes değerlerimizi korumak için canla başla çalışmaya ve mücadele etmeye devam edeceğiz. Çanakkale Deniz Zaferi kahramanlarının ve burada yatan Aziz Şehitlerimizin azmi, cesareti ve şehadet aşkı bizlere daima rehber olacaktır" ifadelerine yer verdi.

Daha sonra protokol üyeleri şehitliklere karanfil bıraktı. Buradaki program Kuran-ı Kerim Tilaveti'nin okunmasıyla son buldu.

Törene, Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir, Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Halit Erbaş, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile kurum müdürleri, gaziler, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı.

Kutlama programı Meclis Kültür Merkezi'nde Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği program ile devam etti. - HATAY