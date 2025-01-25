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Hatay'da Binanın Yıkımı Deprem Sarsıntısı Yaşattı

Hatay'da Binanın Yıkımı Deprem Sarsıntısı Yaşattı
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Antakya'da 14 katlı bir binanın kontrollü yıkımı sırasında vatandaşlar, yıkımın deprem etkisi yarattığını belirtti. Yıkım süreci, Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra ağır hasar alan binaların tahliyesi ve güvenliği açısından önem taşıyor.

Hatay'ın Antakya ilçesinde 14 katlı binanın iş makinesiyle halatla çekilerek yıkımı vatandaşlara deprem etkisi yaşattı. Kontrollü olarak yıkılan binanın yerle bir olduğu anlar havadan görüntülendi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da mahkeme süreci sona eren binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor. Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'nde bulunan 14 katlı bina, iş makinesinin halat yardımıyla kontrollü olarak yıkıldı. 14 katlı binanın yıkımı esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken binanın yıkımı havadan görüntülendi. 14 katlı binanın yıkımını izleyen vatandaşlar, binanın yıkım esnasında deprem etkisi yaşatarak sarsıntı oluşturduğunu söylediler.

"Binanın oluşturduğu yer sarsıntısı aynı 6 Şubat depremleri gibiydi"

14 katlı binanın yıkımı esnasında yaşanan sarsıntının 6 Şubat gecesini hatırlattığını belirten Yusuf Koşucu, "Arkamızdaki bina 14 katlı bir binaydı, deprem zamanında inşaat yıkım ekipleri iş makineleri ile kolonlarını kırdı. Sonra iş makineleri halat yardımıyla binayı yıktı. Binanın oluşturduğu yer sarsıntısı aynı 6 Şubat depremleri gibiydi" dedi.

"Bu binanın yaşattığı sarsıntı bize yine o acıları ve geceyi hatırlatıyor"

14 katlı binanın yıkımı esnasında yaşanan sarsıntısının kendilerini tedirgin ettiğini ifade eden Hakan Fidanboy, "14 katlı bir binaydı. 14 katlı binanın yıkımı bize 6 Şubat gecesini yaşattı. Canımızı çok yaktı ve çok da korktuk. Çarşı yönetimi olarak da bütün iş yerlerini boşalttık. Tedbirlerimizi aldık. Binayı çok şükür kontrollü şekilde yıkıldı ve rahatladık. İstediğimiz kadar bu binanın yıkılacağını bilelim ama bu binanın yaşattığı sarsıntı bize yine o acıları ve geceyi hatırlatıyor. Yıkım deprem gibi sarstı" şeklinde konuştu.

"14 katlı ağır hasarlı binanın yıkımı gerçekleştirildi ve 6 Şubat gecesini tekrardan yaşamış olduk"

14 katlı binanın yıkımı esnasında herhangi bir sorun yaşanmadığını dile getiren Mehmet Ali Bolat, "14 katta ağır hasarlı binanın yıkımı gerçekleştirildi. Binanın yıkım sarsıntısı 6 Şubat depremlerini hatırlattı. 6 Şubat gecesini tekrardan yaşamış olduk. Çarşı esnafları olarak gerekli tedbirlerimizi aldık. Binalarımıza yakın olan iş yerlerini boşalttık. Yıkım gerçekleştirdikten sonra tekrardan iş yerlerimize geri dönüyoruz. Her şey dahil kontrollü şekilde yıkım gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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