6 Şubat Depremlerinin Üçüncü Yılı... Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası: Hatay'da Yaklaşık 100 Aile Sağlığı Merkezi Konteynerlerde Hizmet Veriyor

(İZMİR) - Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası'nın verilerine göre, Hatay'da yaklaşık 100 Aile Sağlığı Merkezi konteynerlerde hizmet veriyor, bu da yaklaşık 280 aile hekimliği biriminin geçici yapılarda çalışmak zorunda olduğu anlamına geliyor. Sendika Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir, "Depremin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen Hatay'da sağlık hizmetinin hala konteynerlerde yürütülmesi, planlama ve yönetim eksikliğinin açık göstergesidir" dedi.

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN), Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin üçüncü yılında deprem bölgesindeki sağlık hizmetlerini derledi.

AHESEN'in güncel verilerine göre, Hatay'da yaklaşık 100 Aile Sağlığı Merkezi konteynerlerde hizmet veriyor. Bu da yaklaşık 280 aile hekimliği biriminin geçici yapılarda çalışmak zorunda olduğu anlamına geliyor. Buna ek olarak 21 civarında aile hekimliği birimi hala boş durumda.

AHESEN Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir, Hatay'da 6 ay öncesine kadar yeni yapılıp faaliyete geçen Aile Sağlığı Merkezi sayısının, bir elin parmaklarını dahi geçmediğini söyledi. Kandemir, "Depremin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen Hatay'da sağlık hizmetinin hala konteynerlerde yürütülmesi, planlama ve yönetim eksikliğinin açık göstergesidir" diye konuştu.

Hatay'ın bazı ilçelerinde, ilçe sağlık müdürlerinin kişisel tutumları nedeniyle aile hekimlerinin hukuksuz şekilde cezalandırılmaya çalışıldığını belirten Kandemir, zaten ağır koşullarda görev yapan sağlık çalışanlarının bu uygulamalarla psikolojik olarak yıpratıldığını söyledi.

AHESEN'in, bölgede görev yapan sağlık çalışanlarından edindiği bilgilerden örnekler veren Kandemir, şunları kaydetti:

"Bir ilçede aile hekiminin 1 günlük istirahat raporu, ilçe sağlık müdürü tarafından 'usule ve fenne aykırı' bulunmuş, raporu yazan hekimden savunma istenmiş, raporu alan hekim hakkında ise 'kuruma bilgi vermediği' iddiasıyla soruşturma açılmaya çalışılmıştır. Başka bir ilçede ise aynı hekime kişisel sebeplerle üst üste denetimler yapılmış, mesai bitiminden sonra yapılan denetim, mesai içinde yapılmış gibi tutanak altına alınarak ceza verilmiştir. Denetim gerekçesini ve görevlendirme evrakını talep eden hekime, bu belgeleri sunamayan ekip geri dönmüş; buna rağmen hekime denetimi görmezden gelmek gibi haksız bir gerekçeyle kınama cezası verilmiştir. Bu makamlar kimsenin egosunu tatmin edeceği yerler değildir. Bu keyfi uygulamalar hem çalışan sağlığını hem de halk sağlığını doğrudan tehlikeye atmaktadır."

"Teşekkür bekleyen hekimlere kınama veriliyor"

AHESEN Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir, 6 Şubat depremlerinin 3. yılında, olağanüstü koşullarda konteynerlerde hizmet veren hekimlerin takdir edilmesi gerekirken cezalandırılmaya çalışıldığını ifade ederek, konunun İl Sağlık Müdürlüğü'ne iletilmesine rağmen ilçe düzeyindeki keyfi uygulamaların devam ettiğini söyledi.

Kahramanmaraş'ta da 10'dan fazla Aile Sağlığı Merkezi'nin hala konteynerde hizmet verdiğini, bu durumun, hem vatandaşların sağlık hizmetine erişimini hem de hekim ve sağlık çalışanlarının mesleki faaliyetlerini ciddi biçimde kısıtladığını belirten Kandemir, "Yanlış planlama, eksik kadro ve gelir kayıpları ile Kahramanmaraş'ta başlıca yaşananlar. Yeni yapılan Aile Sağlığı Merkezleri binaları ihtiyaca göre değil, bulunan alanlara göre inşa ediliyor. Bazı mahallelerde birden fazla Aile Sağlığı Merkezi bulunurken, çevre mahallelerde hiç yok" dedi.

Ahmet Kandemir, deprem döneminde aile hekimlerine pozitif ayrımcılık yapılması gerekirken, konteynerde hizmet verdikleri gerekçesiyle ücret kesintileriyle karşı karşıya bırakıldıklarını belirtti.

Kandemir, "Kamu kendi binalarında standart sağlayamazken, ASM'lere standart dayatılıyor; bu da aile hekimlerinin gelirlerinde ciddi düşüş riski oluşturuyor. Sisteme personel girişi durma noktasında, 60 civarında aile hekimliği biriminde hemşire yok. 30 civarında birimde hekim bulunmuyor. Kent genelinde 416 aile hekimliği birimi mevcut olmasına rağmen hizmet sürdürülebilirliği tehlikede" ifadelerini kullandı.

Deprem bölgesinde birinci basamak sağlık hizmetlerinin artık alarm verdiğini söyleyen AHESEN Genel Başkanı Kandemir, merkezi ve yerel sağlık yönetimlerini, hukuka, liyakate ve insani çalışma koşullarına uygun davranmaya çağırdı. Kandemir, şunları kaydetti:

"Depremin yükünü omuzlayan aile hekimleri, ebe ve hemşireler değil; bu süreci yönetemeyen anlayış sorgulanmalıdır. Sağlık sistemi ancak çalışanını koruyarak ayakta kalır. Hatay'da, 6 Şubat'ta deprem nedeniyle anma etkinlikleri için okullara idari izin verilirken, depremin tüm sıkıntısını kesintisi 7/24 yaşayan aile hekimliklerinde çalışan, hekim, ebe ve hemşireler unutulmuş ve meslektaşlarımıza bu konuda negatif ayrımcılık yapılmıştır."