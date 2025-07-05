Hatay'da 3.5 Büyüklüğünde Deprem Panik Yarattı
Hatay'ın Antakya ilçesinde meydana gelen 3.5 büyüklüğündeki deprem, vatandaşlarda paniğe yol açtı. AFAD verilerine göre depremin kent merkezine yakın bir saatte gerçekleşmesi, insanların kendilerini açık alanlara atmasına neden oldu. İlk belirlemelere göre herhangi bir yıkım yaşanmadı.
Hatay'da yaşanan 3.5 büyüklüğündeki deprem vatandaşlarda paniğe neden oldu.
AFAD verilerine göre, Antakya ilçesinde saat 12.03 sıralarında 3.5 büyüklüğünde deprem yaşandı. Depremin kent merkezine yakın olması vatandaşlarda paniğe neden oldu. Depremi hisseden vatandaşlar can havliyle kendilerini açık alana attılar. İlk belirlemelere göre herhangi bir yıkım olmadığı öğrenildi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel